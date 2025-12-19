彈劾總統「辦不到」 黃暐瀚曝最有效招數

▲行政院長卓榮泰不副署《財政收支劃分法》修正案，引發在野黨不滿，藍白兩黨立委今（19）日聚集在議場前開記者會，發動彈劾總統賴清德，未來也將下鄉宣導。（圖／翻攝王鴻薇臉書）

[NOWnews今日新聞] 行政院長卓榮泰不副署《財政收支劃分法》修正案，引發在野黨不滿，藍白兩黨立委今（19）日聚集在議場前開記者會，發動彈劾總統賴清德，未來也將下鄉宣導。資深媒體人黃暐瀚說，以目前的朝野生態，彈劾總統絕對不可能，如果要彈劾總統，不如先換掉卓榮泰，國會改選，讓藍白可以掌握彈劾成功的席次。

黃暐瀚認為，倒閣確實能換掉行政院長，但若總統賴清德堅持不變，朝野對立持續，整體政治僵局仍無法解決。他強調，倒閣只是改變行政院長的人事安排，並不能真正解決目前朝野卡死的局面，因此只能視為暫時性措施。

相較之下，黃暐瀚說，倒閣需要57席立委同意，並經總統解散國會，60天內舉行重選，技術上可行，但問題無法解決。至於彈劾總統，需76席立委同意，再經憲法法庭通過，現階段幾乎不可能完成。而罷免總統更難，需76席立委同意，且公民投票半數以上同意才算通過。

黃暐瀚進一步說明，簡單來說，倒閣可辦，但彈劾與罷免總統在現行政治條件下皆不可行。他強調，除非倒閣重選後，藍白立委席次超過76席，否則即便彈劾案送出立院，憲法法庭癱瘓也無法實施；罷免案送出立院後，也需經公民複決，難度極高，現實上不可操作。

