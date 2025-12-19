彈劾總統「過三關」難度高 律師曝「藍白意圖、可能發展」：是不是爆雷了？

台北市 / 林彥廷 綜合報導

針對行政院長卓榮泰不副署財劃法，立法院司法及法制委員會昨(18)日移請監察院彈劾卓榮泰，而國民黨、民眾黨今(19)日召開「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」記者會，宣布提案彈劾總統賴清德，並稱要「阻止賴清德變成袁世凱」。對此，律師王至德在臉書粉專上分析「藍白的意圖」，並透露可能的發展。

王至德於臉書粉專「法老王 - 王至德律師」上發文表示，最近新聞很熱鬧，先是行政院長不副署，然後藍白陣營喊出要彈劾總統了，然後順便要彈劾行政院院長。

王至德指出，彈劾總統要讓總統下台，不是立委們在立法院吼一吼就可以的，這是一個需要「過三關」的高難度副本：第一關（提議）：必須要全體立法委員的 1/2 以上提議。第二關（決議）：提議通過後，還要全體立法委員 2/3 以上決議通過。第三關（判決）：最重要的一關，立法院通過後，還要送去給「憲法法庭」的大法官們審理，要大法官判決成立，總統才會真的被解職。

王至德提到，目前各黨立委人數為國民黨52席、民進黨51席、台灣民眾黨8席、無黨籍2席，基本上要提議是沒問題，不過要通過決議卻是機會渺茫，因為就算藍白都不跑票，無黨籍也支持，也還要拉14個綠營立委倒戈才有可能，以現在壁壘分明的狀態，要拉到14個綠營立委恐怕是相當有難度的事。

王至德表示，再來是大法官的問題，應該都知道現在大法官的人數不足法定的開會人數吧？如果人數不足或是因為修法卡住開不了會，那立法院就算送出了彈劾案，到了憲法法庭也是「已讀不回」，直接卡死在那邊。

王至德接著分析「藍白的意圖」，他說，如果說這個提案有什麼空間的話，那可能是可以叫總統來立法院「罰站」？因為立法院職權行使法第43條是可以邀請總統列席說明的，或許藍白是想要讓賴清德到場給他難看？不過有問題的是，法律雖然說「得邀請」被彈劾人（總統）列席，但並沒有規定總統是不能拒絕，依現在的政治氣氛，你覺得賴清德會乖乖來給你們罵嗎？

王至德指出，所以，繞了一大圈，如果憲法法庭開不了，總統又不來立法院，那提這個彈劾案究竟是想幹嘛呢？老實說白營有很會玩法的黃國昌，自然很清楚這個彈劾肯定是不會通過的，那還會提出來的話，必然是有什麼算計在裡頭，不過依現行法看來，應該不是法律上的算計，而是政治上的算計的機率比較高。

王至德表示，「有可能是這樣發展的：立法院啟動調查=>發函邀請總統列席 =>總統拒絕=>藍白陣營就可以大肆宣傳：『看！總統心虛、傲慢、藐視國會、不敢面對人民。』我這樣是不是爆雷了？」

王至德提到，至於藍白要彈劾行政院院長就更有趣了，因為立法院在法制上並沒有直接彈劾行政院院長的權力，因此藍白說的是要「移請監察院」彈劾行政院院長卓榮泰，這個概念類似「舉報、告發」，有點像是你在路邊看到有人闖紅燈，就錄影去檢舉的意思。那幹嘛不個人或是以政黨去檢舉就好了，還要特別要在立法院通過這個決議案再「移請」監察院？政治他不懂，不過這肯定跟法律沒有太大關係。

王至德說，看來這場憲法大戰還沒結束，以前只有考試會看到的條文，最近都一條一條拿出來實際演練了，「明年的考生，考題在這裡啦！」

