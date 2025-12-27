彈劾與上街 和平挽救民主

（圖／本報系資料照）

賴卓體制毀憲亂政，在野黨無論採取倒閣、彈劾、罷免等反制，雖然都可能徒勞無功，但面對蠻橫霸道的執政者若再不有所反制，在野黨還有存在的意義嗎？置之死地而後生，眼見台灣民主陷入水深火熱，在野黨是到了必須慎重思考藉由發動彈劾，以求激起社會集體關注的義無反顧時刻了。

以目前制度來看，在倒閣後民進黨依然能居於穩贏不輸的局面。因為倒閣勢必牽動立委重選，就算繼續成為少數黨，也不過是回歸原位；但若僥倖獲勝卻能就此一黨獨大。在野黨心裡當然會盤算，既然這是有輸無贏的陷阱，怎還能九死無悔地踏入其中？

因此，在野黨正面臨一個相當為難的尷尬局面：既不願意眼睜睜看著執政黨繼續毀憲，但又苦於無計可施，備受制度的限制，除了聲嘶力竭，作語言的撻伐外，竟找不到真正有效防杜的手段；而言語的撻伐，卻是民進黨最不在乎的，因為他們擁有龐大的綠色媒體和側翼團體可以為他們洗白，甚至顛倒是非。

其實，何止是言語撻伐無用「文」之地，僅有的罷免、彈劾，嚴格說來也是沒有用武之地，因為即便過了第一關可以成案，後續的關卡根本就像天塹一樣，是不可能跨越的，也因此民進黨有恃無恐，對罷免、彈劾嗤之以鼻，乃至嘲諷多端。

不止民進黨人如此，就是在野陣營也是相當悲觀。但若連最起碼的動作都不願意做，在野黨的存在又有何意義？乾脆就拱手臣服，任由賴清德獨裁專制算了。

因此，無論未來成或不成，都是不必計較的，這也就是「明其道不計其功」，結果如何不重要，重要的是過程，儘管結果可能還是竹籃打水一場空，但是，在過程中讓更多人了解到民進黨的惡劣與霸道，展現出在野的努力與勇氣，透過行動與宣傳的相輔相成，對未來爭取政黨輪替都會是絕佳的養分。

論者有謂與其空論，不如付之於實事，應該以街頭抗爭，甚至紅衫軍、太陽花模式，才會有立竿見影的效果。其實，這固然也是有理，但卻是與採取彈劾手段不相妨害，可以相輔相成，兼用並行的。

太陽花時期有句口號：「當獨裁成為事實，革命就是義務」。其實馬政府距離獨裁還不知有多少萬里之遙，卻已禁受不起，如今賴清德才是真正的集行政、司法、監察、考試權為一身，而摧毀立法神聖權利的獨裁，我們還能坐視不管，眼睜睜看著台灣的民主毀於一旦嗎？

是到了全民奮起革命的時候，但我們主張的是非暴力、和平的革命，在野應慎重思考彈劾的意義，配合群眾的街頭運動，雙管齊下，就不信獨裁者還有多大的能耐可以如此橫行霸道。（作者為國立台灣師範大學退休教授）