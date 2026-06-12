彈劾花壇鄉長遭嗆「選舉操作」 監察院澄清稱「獨立行使職權」：違法濫權事證確鑿

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監察院日前提案彈劾彰化縣花壇鄉長顧勝敏，指其涉霸凌清潔隊員，且涉嫌圖利貪汙。（資料照片／林煒凱攝）

監察院日前提案彈劾彰化縣花壇鄉長顧勝敏，指其涉霸凌清潔隊員，且涉動用清潔隊替特定私人土地砍除竹木及廢棄物清運，卻未付費，有圖利貪汙情事。對此，花壇鄉公所今天（11日）質疑，監院是因選舉到了才這樣做，而監察員隨後也發出新聞稿澄清說，顧勝敏職場霸凌、違法濫權事證確鑿，且假公濟私圖利特定土地，遭貪汙罪起訴，監察院依照憲法獨立行使職權，絕無所謂選前操作。

監察院日前指出，顧勝敏於2019年至113年間對鄉公所清潔隊員發動密集且顯不合比例之行政處分，並遂行違法解僱，經法院判決認定其處分具有重大違法瑕疵在案。後來，經彰化縣政府於2025年12月16日召開安全及防護委員會審議，認定其行政管理手段成立職場霸凌，被彈劾人實質掌握人事權限，卻恣意濫用懲戒及管理之職權違法解僱屬員。

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監察院表示，顧勝敏2023年4月間，涉嫌假借職務上之權力，擅自指示清潔隊長動用行政資源，協助特定私人土地進行竹木砍除及廢棄物清運，且未依規定收取12萬餘元之清運費用，圖利私人並致公帑損失，有重大違失，因此依法提案彈劾。

對此，花壇鄉公所主秘洪文圳反駁表示，該名清潔隊員辱罵清潔隊長，並且屢犯錯誤，還收受水蜜桃禮盒，他們依法行政處分，完全符合程序。至於砍除竹木及廢棄物清運案也在高院審理中，為何這時急著彈劾鄉長？令人質疑是因為選舉到了的緣故，他批評監察院明顯失格。

對於花壇鄉公所的說法，監察院發出新聞稿表示，監察委員辦案一向秉持超越黨派、依法獨立行使職權之精神。此案經過長期且詳實之調查，事證明確，違失情節重大，花壇鄉公所混淆視聽、意圖轉移焦點之說法，監察院深表遺憾並予以嚴厲譴責。

監察院指出，顧勝敏於2019年至2024年間，對清潔隊員進行密集懲處，包含1年內密集懲處28次、單月發布10項懲處，且3度違法解僱屬員，均被法院判決敗訴。此外，彰化縣政府防護委員會已審議認定該行為構成「職場霸凌」，嚴重侵害基層勞工權益。

監察院也重申，顧勝敏遭檢舉於2023年4月間，假借職務指示清潔隊動用資源幫忙私人土地清運垃圾與竹木，且未依照規定收費，導致公帑損失。經調查，該私地涉及顧勝敏持份，且檢察官已依貪汙治罪條例將其起訴。

監察院表示，依據憲法增修條文，監察院依法享有獨立的彈劾權，本案經監察委員王幼玲、王美玉調查，於2026年6月2日經彈劾審查會全數、同意13票通過彈劾，程序完全合法。監察權針對行政違失究責並與司法權並行，絕無所謂選前操作。

監察院強調，本案違失情節重大，已依法移送懲戒法院，以維公務紀律。



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