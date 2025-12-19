彈劾賴清德不是要他下台！律師揭藍白「真正盤算」：這才是他們想要的

政治中心／林昀萱報導

藍白提案彈劾總統賴清德。（圖／總統府提供)

行政院長卓榮泰不副署國民黨、民眾黨再惡修的《財劃法》，藍白19日提案要彈劾總統賴清德，狂喊反獨裁、反專制。對此，律師賴瑩真分析彈劾不可能通過並揭穿藍白「背後真正盤算」，立院委員會審查總統副總統彈劾案時，得由立法院「邀請被彈劾人列席說明」。賴瑩真直言：「看到了嗎？這才是他們想要的。」

賴瑩真18日在臉書粉絲專頁「瑩真律師」指出，看到立法院今天提案移請監察院彈劾行政院長，一開始真的覺得十分有趣。翻遍憲法及增修條文，找不到一條關於立法院該如何彈劾行政院長的規定，雖然監察法中針對公務員彈劾，並沒有排除行政院長適用，但照理說兩院同為憲政機關，應由憲法位階來規定院際間的爭議才是。他進一步分析，憲法增修條文已經花了極大篇幅，規定立法院該如何對行政院長提出不信任案，也就是倒閣了。相較於會不會通過彈劾，還要看監察院臉色來說，直接由立法院提出不信任案，當然是更直接、更能顯現立法院意志的做法。因此沒有道理在有提出不信任案的權力下，還需要另外規定立法院如何對行政院長提出彈劾案。「當初制憲者一定沒有想到，已經給你立法院提出不信任案的權力了，結果竟會有立法院捨棄不用，反而繞道去請監察院彈劾的事情發生。」

這是因為藍白不懂憲法嗎？賴瑩真直言：「不，他們懂得很。先不說這樣做有沒有違憲疑慮（反正憲法法庭被癱瘓了家裡沒大人），如果監察院真的彈劾了，那就賺到；如果彈劾沒有通過，就對著鏡頭大聲咆哮幾聲，罵罵監委，把責任推給監察院，總比立法院被總統解散後，還要花大錢選舉，而且也不知道選不選得上，怎麼算都划算多了。不過這算盤很容易被看穿，所以又趕緊加碼連總統都要一起彈劾。」

憲法增修條文清楚寫著立法院彈劾總統規定，「立法院對於總統、副總統之彈劾案，須經全體立法委員二分之一以上之提議，全體立法委員三分之二以上之決議，聲請司法院大法官審理」。賴瑩真直言，從這規定看來，光是要2/3以上決議，目前就不可能通過，根本用不到癱瘓中的憲法法庭。而且就算總統被彈劾了，那也是副總統繼位，反正任期屆期之前不可能重新選舉的！那藍白想著是什麼呢？依據立院職權行使法第43條第2項，立院委員會審查總統副總統彈劾案時，得由立法院邀請被彈劾人列席說明。

賴瑩真表示：「看到了嗎？這才是他們想要到（的）。至於總統到底去不去立法院，這些立委會有什麼說詞及表現，就不用我多說了，大家自行想像也想得到。從頭到尾，就是一次又一次的政治表演。沒有要對自己提出的法案負責，更沒要讓民意解決憲政僵局的意思。所以別再說藍白不懂憲法，他們不只懂，更看準這部拼裝車憲法的缺點，把國家玩弄於股掌之間。」

