彈劾賴清德不會過還硬要亂！王義川轟藍白：你們祖國、習近平最高興啦

記者陳思妤／台北報導

王義川轟藍白知道彈劾賴清德不會過還硬要亂（圖／翻攝畫面）

行政院長卓榮泰不副署藍白再惡修的《財劃法》，國民黨、民眾黨先是跑到監察院陳情要彈劾卓榮泰，今（26）日又以贊成60人、反對51人在立法院提案要彈劾總統賴清德，將在明年5月19日進行投票。民進黨立委王義川大嗆，都假的啦，藍白加起來沒有76席，知道不會過還硬要亂，台灣因為這些事情亂，「誰最開心？你們祖國最高興！你們中央最高興啦！你們阿共最高興啦！習近平最高興啦！」

王義川在立法院院會痛批，國民黨跟民眾黨那天去監察院說要彈劾卓榮泰，「你們就要把監察院廢掉了，還要彈劾行政院長，把人家預算砍掉了，都在用假的！」他說，要彈劾總統，但藍白席次沒有2/3、沒有76席，知道不會過還硬要弄，就是要亂而已。

王義川批評，還不是亂兩、三天，是拖半年，為了拚選舉要拖半年，5月才要處理，就是要亂，還要賴清德來立法院，國民黨15個人要問，民眾黨不知道多少個人要問，還一個人10分鐘，一直罵但是表決還不會過。

「就是用假的！」王義川直言，就算表決過，憲法法庭的鐵門也被藍白拉下來了，賴清德提名了10幾個大法官，但藍白一個都不過，所以都是用假的。他批評，從去年藍白就在用擴權法案、毀憲亂政，被憲法法庭判無效後，就把憲法法庭鐵門拉下來。

「現在要污辱賴清德、要彈劾！」王義川痛批，就知道彈劾不會過還硬要亂，簡單就是要亂，若是台灣因為這些事情亂，「誰最開心？你們祖國最高興！你們中央最高興啦！你們阿共最高興啦！習近平最高興啦！」

王義川轟，弄這齣，立委時不時偷偷搭飛機去中國，小三通坐船過去，接指令回來亂，目的是什麼？他嘆，選上立委也是不簡單，讓台灣亂「你們很高興、很爽、很歡喜？高興用給中共看喔？」他說，台灣人看很清楚，要彈劾賴清德都是假的，只是為了選舉，拚半年拚到5月底真不簡單，而且民眾黨8個立委任期也只剩一個月還再用這個，臭名都留在歷史上。

