彈劾賴清德公聽會下周登場 學者名單見黃帝穎、張亞中

[Newtalk新聞] 國民黨與民眾黨去年底聯手在立法院通過彈劾總統賴清德提案，立法院發出全院委員會開會通知單，預告1月14、15日兩天將舉行「對總統提出彈劾案」公聽會，除朝野立委擔任審查小組委員外，也邀請專家學者列席，而根據國會公文的名單，朝野推派的學者與專家名單，包含：孫文學校總校長張亞中、前立委游毓蘭、張其祿、民進黨前不分區立委提名人黃帝穎等人。

立法院昨發出開會通知單，「對總統提出彈劾案」公聽會將於分兩場次舉行，首場於1月14日上午9點半至12點半，藍白綠三黨，各由林德福、邱鎮軍、徐巧芯、莊瑞雄、陳培瑜、鍾佳濱、 劉書彬擔任審查小組委員；第二場次為15日上午9點半至12點半，由羅智強、王育敏、王鴻薇、王義川、吳思瑤、沈發惠、陳昭姿擔任審查小組委員。

受邀請的專家及學者方面，首場，國民黨團派出前監察委員仉桂美、游毓蘭、律師李岳洋；民進黨團派出律師賴秉詳、黃帝穎及成功大學法律系副教授陳怡凱；民眾黨團派東海法律系教授林騰鷂。第二場，國民黨團派出張亞中、台大政治系副教授彭錦鵬、退警總會前總會長周威廷；民進黨團派出律師陳怡凱及林俊宏；民眾黨團則找張其祿。

根據立法院規劃，公聽會議程期間，專家學者各發言10分鐘，審查小組委員各發言10分鐘，學者專家綜合答覆30分鐘，全程預計3小時。

在公聽會舉辦會，1月21、22日將召開第一次全院委員會，邀請被彈劾人賴清德到立法院說明，並備詢問；各黨團會推派代表出來詢問，若被彈劾人未出席，將改為自行發言；4月27日召開第二次聽證會；明年5月13、14日，召開第二次全院委員會，第二度邀請賴清德到立院說明，並備詢問；最後於5月19日的立法院會舉行彈劾案投票。

