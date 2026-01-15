彈劾賴清德公聽會變調！陳柏惟嗆韓國瑜：沒意義的會議乾脆去你房間辦

政治中心／劉宇鈞報導

藍白提案彈劾總統賴清德，立法院今（15）日舉行第2場公聽會，邀學者專家及審查小組立委發言，民進黨立委王義川全程用台語，卻遭孫文學校總校長張亞中要求講國語。前立委陳柏惟痛批，張亞中是故意裝聽不懂，且如果要辦這種沒意義的會議，乾脆去立法院長韓國瑜的房間辦就好。

陳柏惟在三立政論節目《新台灣加油》表示，在一個彈劾總統的議題裡面，找一個選過國民黨主席的張亞中，「是怕人家不知道他是國民黨的嗎？」，這也叫學者專家？

陳柏惟提到，在公視第8屆董監事審查會議的過程中，宏碁創辦人施振榮被否決，國民黨認為施有色彩，但就算施有色彩，也藏了一輩子，連他也不知道施是藍的還綠的，結果因為施是執政黨提名就否決，這哪有專業？哪有論述？哪有在討論事情？根本都沒有。

陳柏惟直言，只要是執政黨提名的，國民黨就反對，只要說話，藍營就叫人家閉嘴，所以張亞中的發言就是政治發言，故意讓王義川不能說話而已，就是故意的，張並不是聽不懂台語，若用台語三個字的批張，張一定會回頭、一定聽得懂，所以不要裝了。

陳柏惟認為，王義川這次情緒算控制得很好，而這就是國民黨佔多數的立法院，立法院裡面的公聽會變成形式的會議、互罵的會議、不討論條件的會議，本來是希望這些專家學者來給予建議，大家應該不分藍綠、就事論事，結果卻反而在製造政治糾紛，只差沒打起來而已。

陳柏惟強調，韓國瑜如果要辦這種會議，「乾脆去你家房間辦就好，你辦這種的都沒有意義」。

