彈劾賴清德公聽會 仉桂美指「政治司法化」釀憲政爭端：台灣史上空前危機

賴政府任內朝野對立氛圍加劇，國防特別預算及中央政府總預算陷入僵局，在野的國民黨與民眾黨在去（2025）年針對總統賴清德，啟動台灣憲政史上第一次彈劾總統程序，立法院今（14）日上午召開第11屆第4會期第3次全院委員會，舉行「對總統提出彈劾案」首場公聽會，會中各黨立委、專家學者言詞交鋒。前監察委員仉桂美在會中直言，當前台灣正面臨中華民國成立以來，憲政史上空前的危機，而「以司法手段處理政治上屬於少數的事實」，正是引發連串憲政爭議的關鍵所在。

廣告 廣告

仉桂美表示，民主政治的根本在於「一人一票、每票等值」，任何聲音都不應被排除在外，然而在現行政治運作下，卻出現僅取得約4成選票的行政權，長期忽略握有6成民意的國會多數，甚至在覆議失敗後，仍藉由司法途徑試圖扭轉政治結果。她質疑，行政院對立法院負責，屬於政治責任而非司法責任，「既然是政治責任，覆議失敗了，為什麼還要交由司法處理？」

仉桂美： 覆議權僅供第二次表決，不應無限上綱

針對覆議制度與立法程序的運作，仉桂美指出，覆議權本質上是賦予行政權「第二次表決」的制度性優惠，卻非無限上綱的權力。依憲法增修條文第三條第二項規定，行政院在覆議失敗後「應即接受」立法院的決議；若行政權於再度失敗後仍拒絕承認結果，甚至不履行後續憲法義務，形同實質否定立法權。

她進一步指出，立法院三讀通過、覆議失敗的法案，依憲法第72條規定，總統「應」於10日內公布，此為強制規定，並無任何但書或例外，目前卻出現法律未被公布、行政院長未副署的情形。她質疑，行政權憑何能凌駕立法權之上，並警告此舉已嚴重破壞五權分立與制衡的憲政秩序。

立法院14日舉行總統彈劾案全院委員會公聽會，院長韓國瑜見現場情勢升溫急忙緩頰。（陳品佑攝）

​此外，仉桂美亦援引釋字第585號指出，權力分立的核心不只是分工，更在於相互制衡。她強調，總統在憲政體系中並非五院首長，僅是統治權的元首，憲法法庭卻在判決中錯誤引用相關條文，是對總統憲政定位的根本誤解。​

仉桂美：5 人憲判，司法恐凌駕憲政體制

就現行憲法法庭的運作情形，仉桂美表達高度疑慮。她指出，依釋字第371號，法官對法律存有違憲疑慮時，只能聲請大法官解釋，但若大法官本身組成不合法，各級法院將無從遵循。她認為，不論是114年憲判字第一號（憲法訴訟法修正案）、115年憲判字第一號（辯護人對羈押處分提起準抗告案），皆是在僅由五名大法官的情況下作成判決，明顯違反憲法與法律規定。

「無效的判決不會因為時間經過而自然轉為有效！」她強調，若對此情形予以默許，未來行政權在立法院遭遇「因少數所造成的挫敗」時，便可能一再透過少數大法官翻轉政治結果，「這不是憲政災難，還能是什麼？」

最後，仉桂美重申，行政院對立法院負責，屬於政治責任而非司法責任，少數政府的困境應以政治智慧化解，「這是政治問題，不要一天到晚丟到司法。」她認為，此次立法院提出彈劾案，是憲法所賦予的正當權限，無論結果如何，啟動憲政機制本身，即是對分權制衡與民主制度的必要回應。她並警告，若容許少數大法官繼續以不合法組成作出判決，恐讓司法凌駕整個憲政體制之上。

更多風傳媒報導

