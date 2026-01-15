彈劾賴清德公聽會 學者重提「監察院台南市長彈劾文」：賴就是違憲慣犯

​立法院全院委員會今（15）日召開第二場對總統彈劾公聽會，台大政治系副教授彭錦鵬表示，賴清德透過主導大罷免，否定台灣民眾在2024年投票所確立的結果，賴清德一連串蔑視民主法治的行為，不只是違憲，而且還是違憲慣犯。他形容，賴清德現在如同進入「不進市議會2.0」版本，是蔑視民主法治。

彭錦鵬回顧，賴清德擔任台南市長期間長達8個月不進市議會，被監察院以憲政惡例加以彈劾，首開地方自治惡例，違反地方制度法、嚴重灼傷現代民主法治國原則、架空地方立法權動搖民主社會基本核心。彭錦鵬認為，當時的監察院彈劾文，現在同樣可以用在現在的賴清德身上，因為他蔑視民主法治中守法、守憲的基本原則。

彭錦鵬指出，賴清德透過主導大罷免，否定2024總統立委大選中台灣民眾所確立的朝小野大的事實，在選後立刻附和立院總召柯建銘推動的大罷免；換句話說，賴清德不接受台灣民眾在總統大選的決定。推動大罷免本質上就是違憲，否定民意的多數、定期選舉的合法性以及憲政架構。

彭錦鵬也批評，憲訴法規定大法官現有總額要有10人以上參與評議，且同意違憲宣告不得低於9人，但現在的5個大法官卻「毫不知恥」、「沒有法學修養」的情況下公布憲法判決案。他總結，賴清德就是違憲，且是違憲慣犯，賴清德應該要深自反省，否則未來3年仍然會看到大法官因人數不足，即便立院通過彈劾案，同樣無法審理總統彈劾案。

