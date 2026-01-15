彈劾賴清德公聽會 張亞中列「五大違憲罪狀」轟：就是民選獨裁

​在野的國民黨與民眾黨對總統賴清德發動憲政史上首次彈劾總統案，立法院今（15）日召開全院委員會公聽會，孫文學校總校長張亞中羅列賴清德違憲的五大罪狀，質疑如果今天做出同樣行為的是國民黨籍總統，「民進黨會說是合憲的嗎？」他並批評賴清德把憲法變成可以隨意揉捏的麵團，把支持者視為可以動員的資源，把異議者當作可以清除的對象，已非民主治理而是唯我獨尊的權力支配。

張亞中表示，總統應該依憲行政，而非依照個人意志行事，賴清德今天的多項作為已經明顯跨越憲法紅線、完全符合跨越憲法紅線。他列出賴清德違憲的五大罪狀，第一：不公布憲法違憲，立院通過財劃法修正，公布法律不是總統的政治判斷，而是無裁量空間的憲法義務；第二：不附屬違憲，行政院長是程序上的義務，而非個人的選項，賴清德縱容行政院長以不附屬作為對抗立院的政治工具，破壞總統、行政院長和立院間的憲政關係，屬於制度型違憲。

第三、不執行法律違憲，法律案覆議後遭立院否決後行政院應該接受，行政院不執行不副屬變相否定國會決議，已是實質違憲；第四、踐踏憲政分立的違憲，判斷是否違憲應由憲法法庭判斷，形同總統與行政院兼任大法官，自行否定立院通過的法案；第五、破壞民主制衡的違憲，行政院全面凌駕立法權，使得立法權沒辦法制衡行政權，讓台灣實質走向憲政獨裁。總統拒絕遵守憲法、自行決定是否執行法律，立法院已經形同虛設，賴清德已經完全符合違憲要件。

張亞中表示，賴清德上台後已經完全符合民主獨裁的治理模式，總統將未配合的行政權等同於敵對勢力、雜質，民主便轉化為贏者全拿、輸者噤聲，就是民主獨裁的特徵，賴清德頻繁已國安、反滲透將監督聲音貼上危害國家安全的標籤，此外，賴清德的司法檢調對異議者高度密集，同黨人士涉案辦案卻明顯遲緩，當人民普遍認為罵總統會有風險，即使有選舉，民主已然名存實亡。

張亞中表示，賴清德透過政治動員、大罷免取代制度制衡，企圖改變立院現有政黨結構，人民淪為領袖動員的工具，就是民選獨裁最危險的轉折點，當最高權力者只問能不能做，而不問該不該做時。張亞中總結，賴清德雖然是透過選舉上台，但他的作為逐漸瓦解民主制度，完全拒絕自我節制。他呼籲，彈劾制度已經名存實亡，出路只有兩條，第一是賴清德回歸自我節制回歸憲政正軌，都在賴清德的一念之間。第二是在野需要應該要覺醒，用行動守護憲法。

