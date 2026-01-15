彈劾賴清德公聽會 張其祿示警雙少數政府恐成「民選獨裁」：聯合政府是解方
立法院全院委員會今（15）日接續前日召開第二場對賴清德總統彈劾公聽會，由民眾黨推薦前立委、中山大學政治經濟學系特聘教授張其祿指出，賴總統彈劾案的核心並非彈劾案，而是台灣在「雙少數政府」下，出現的憲政體制制度性失靈，甚至演變為民主運作的結構性危機，呼籲應該學習法國「左右共治」的聯合政府的制度模式，才能夠化解當前的憲政僵局。
張其祿表示，彈劾案被提出的原因，並非單一政策爭議，而是行政體系長期採取高度對抗的政治操作，包括不副署、不公布、不執行等作法，而這些行為已經超越政治攻防範疇，對既有憲政秩序造成實質衝擊。當立法院依法通過的法案與預算案無法透過正常行政程序落實，行政與立法間原本應有的制衡機制就等於停擺，民主制度也隨之空轉。這才是行政立法長期僵局下所暴露的結構性困境。
張其祿說，面對行政與立法的僵局，現行制度上雖有覆議、釋憲、不信任案甚至倒閣等方式，但在實際的運作上幾乎難以發揮實質功能。覆議在國會過半由在野黨掌握的情況下，無法改變立法結果，只會延長政治對抗與治理停滯。而釋憲則因憲法法庭人數不足與人事提名未能獲得國會多數支持，導致司法審查功能與正當性大幅削弱。
張其祿續指，不信任案與倒閣即便形式上成功，也僅能更換行政院長，實務上未必能真正更換，因為總統仍可不經立法院同意再次任命同一人，結果依然是行政院長有責無權、總統有權無責的憲政失衡情況。他認為，真正的問題根源是對於民主制衡的誤解，行政機關提出的法案與預算本就應接受國會多數的節制，這是民主制度權力制衡的核心，包含大法官、監察委員等憲政獨立機關若排除國會多數參與，如果未能體現權力分享跟責任政治，實際上就會出現行政權反覆提出國會不能出現的人選，變成一種癱瘓現象。
雙少數政府權力需要節制更應分享 政治協商被對抗與民粹動員取代
張其祿表示，在少數政府情境下，權力不僅要被節制更應被分享，台灣在比較憲政的的經驗中經常以法國「左右共治」作為重要參考，法國總統選舉採兩輪投票，最終當選者必然是具備過半民意所授權，國會若出現分裂的情況，總統也會任命國會多數擔任總理，形成制度化的左右共治。
張其祿認為，台灣當前的政治實踐是制度協商被擱置，取而代之的是政治對抗與民粹動員，民進黨透過大規模罷免來改變國會結構，不僅無法化解僵局，反而導致行政與立法對抗持續升高，形成少數政府結合行政權與民粹、仇恨動員主導國家運作。當行政體系拒絕回應多數民意，持續集中權力，憲政秩序已實質癱瘓，民主實質上退化為民選獨裁。
張其祿指出，實際上在彈劾案的制度設計下，成案門檻極高、成功機率有限，但其真正意義不在結果，而在於其所引發社會對於憲政危機的警訊與討論，問題不只是出在政黨對立或政黨競爭，而是犧牲整個民主憲政體制走向民選獨裁的代價。民主不只是選舉結果，而是權力如何被節制、被分享、被負責任地使用。
張其祿總結表示，台灣今天遇到的問題是制度設計上的問題，世界很多國家實施總統制，但除了美國外，實際上很難找到在政治、經濟與社會層面全面成功的案例，台灣所有的政黨在在野時都主張朝向內閣制進行修正，但一旦取得總統權力卻有很小的誘因再去修正。他建議，如果台灣可以學習法國，建立大聯合政府，台灣才可以繼續再往前一步，否則所有的釋憲、覆議、倒閣都無法解決憲政僵局。
