彈劾賴清德只是在自嗨？他道破真相：除非倒閣重選不然不可能

國民黨團、民眾黨團今召開「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」聯合記者會。 圖：周煊惠 / 攝

[Newtalk新聞] 立法院國民黨團、民眾黨團今（19日）上午召開「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」記者會，宣布提案彈劾賴清德總統，網路上甚至出現「彈劾賴清德」的連署網站，宣稱聯署已破百萬。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，除非倒閣重選，不然彈劾總統根本辦不到。

黃暐瀚表示，真想彈劾總統，恐該倒閣重選，自己對於倒閣換掉行政院長卓榮泰這條路，一直沒有多談。理由很簡單，倒閣換院長，還有下一個院長，只要賴清德堅持不變，朝野繼續對立，「卡死」依舊無解。

但現在藍白決定要提「彈劾」，黃暐瀚認為就得說清楚。首先，倒閣（院長下台）：可成（57席立委同意，總統解散國會，60天內重選），但解決不了問題。

黃暐瀚指出，藥彈劾總統：根本辦不到。（76席立委同意，憲法法庭通過）；第三，罷免總統：根本辦不到。（76席立委同意，1/2公民投票，1/2同意）；簡單地說，倒閣絕對辦得到，彈劾、罷免總統，都不可能。

黃暐瀚強調，除非倒閣重選之後，藍白立委席次超過76席，那就有可能讓總統彈劾案，送出立院（憲法法庭癱瘓中，仍無用）；讓總統罷免案，送出立院，交給公民複決。無論怎麼做，都由藍綠白自行決定，但彈劾總統眼前是「絕對辦不到」的這個客觀事實，還得讓民眾清楚知道。

