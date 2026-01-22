彈劾賴清德審查會落幕！他批藍白只演一半

▲總統賴清德未到立法院說明，藍白在議場擺放「清德宗」、「賴世凱」人形立牌。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 藍白發動彈劾總統賴清德，立法院21、22兩天舉行全院委員會審查，不過因賴清德拒出席，民進黨立委配合度也不高，民眾黨僅在20日派立委發言，今（22）日未派人，僅由藍委撐場，審查會不到11點就結束。作家漂浪島嶼狠酸藍白失職，羞辱大戲也該全套演出。

漂浪島嶼說，彈劾總統在現今政治現實下，席次不夠，大法官不足，註定不會過關，一開始就是沒有實用，只剩出氣的羞辱大戲，作用也是在歷史留下記錄。但是要羞辱，就該全套演出，理由要找好，劇本要寫好，全班人馬各飾角色，各盡其責，重點不只細數罪狀昭告社會，更重要是對藍白觀眾，形成入戲的效果，透過入戲鞏固群體，甚至達成心理宣洩治癒。

漂浪島嶼說，過去俄國哲學家巴赫金（Mikhail Bakhtin），書寫拉伯雷的嘉年華，指出民間對於難以撼動的權貴，透過嘉年華形式，扮丑演戲極盡諷刺，上陣演員也是全力演出，能夠獲得群眾共鳴，甚至大加支持，達成社會宣洩的作用，同時透過各地遊唱，也對權貴形成假面被拆的壓力。

漂浪島嶼說，既然藍白決定彈劾大戲，就該完整演出，不為彈劾成功，也為院外觀眾，給個入戲爽度，結果現今戲演一半，演員盡失，諷刺沒成，甚至讓觀眾厭惡爛戲一場，下一次要再演罷免大戲，誰還想看，「舞台都搭了，妝都化了，皇帝元帥道具都備妥，還不好好演，讓一位總統煞有其事被發動彈劾，留下歷史記憶。」

