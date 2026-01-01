彈劾賴清德應到立院說明 林國漳：法律沒規定、可書面答辯就好

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳接受周玉蔻專訪，周玉蔻問到藍白發動彈劾賴清德總統，賴應到立院說明？林國漳說，法律沒規定、可書面答辯就好。（林國漳競選總部提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

民進黨宜蘭縣長參選人、律師林國漳一日接受周玉蔻「新聞放鞭炮」專訪。對於憲法法庭宣告藍白版的「憲法訴訟法」修法違憲，認為符合目前民主機制、權力分立精神，「是不簡單的判決」。

面對外界將林國漳標籤為「政治素人」，他強調，自己雖是首度從政，但憑藉三十年在地的法律實務及縣政參與的經驗，絕非「行政生手」。

身為法律專業人士，林國漳也針對近期憲訴法判決發表看法。他高度認同五位大法官以「憲法權力分立」精神所做的判決，認為這符合民主機制。他精闢分析：「憲訴法雖是法律位階，但法律之上更有憲法，這個判決成功跳脫了法律的窠臼，回歸憲法保障民主的核心價值」。

周玉蔻問到藍白發動彈劾賴清德總統，要求到立法院國情報告並接受詢問。林國漳說，很多人看到總統要被彈劾，但民眾可能不知道以現在立法院的各政黨組成，彈劾案應該是不會過。

他說，憲法增修條文沒有規定總統到立法院需要一問一答，就單純是國事報告，也沒強制一定要去，可以書面答辯就好。他認為，從政治層面可以預見，總統到立院，有些委員就是想羞辱總統，賴總統有自己的考量，但就他的立場，「如果知道是故意羞辱，要去嗎？」