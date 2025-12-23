彈劾賴清德排入立法院議程！ 藍綠會議爆衝突抗議耍流氓

藍白提案彈劾總統賴清德排入立法院議程，過程中藍綠爆發衝突。（圖：立法院直播）

國民黨、民眾黨立法院黨團聯手提案彈劾總統賴清德，立法院程序委員會今（23）日通過國民黨團總召傅崐萁與民眾黨團總召黃國昌各自領銜提出的彈劾總統賴清德案，排入第15次會議議事日程，兩案將交全院委員會併案審查。

今天會議期間，藍綠爆發嚴重衝突，民進黨立委王義川開嗆，「笑死人，走去監察院說要彈劾行政院長，但不是說要廢掉監察院？預算都被砍了，去監察院幹嘛？亂七八糟，（彈劾總統）人數沒有三分之二不會贏，硬要賴清德來立法院被罵，台灣人都看懂，要你們倒閣也不敢，不是有六、七成民意？卻不敢倒閣，笑死人！」

表決時，民進黨團提案因朝野票數9比9，召委翁曉玲投下不贊成票否決提案；而民眾黨團提案，一樣是朝野票數9比9，翁曉玲投下關鍵同意票通過。民進黨立委痛批翁曉玲破壞議事程序，場面混亂，有綠營委員一度到主席台抗議，藍委林沛祥更怒瞪王義川，民進黨立委沈伯洋則反嗆耍流氓。

會後國民黨立委羅智強表示，目前彈劾的日程規劃草案已經出來了，細部會繼續跟民眾黨協調，待26日國民黨團大會通過後就會定案，把有關彈劾的日程規劃送立法院。初步規劃將召開不只一次全院委員會，請賴清德到立法院說明，而且目前傾向在立法院內召開有關彈劾的公聽會，在全國凝聚「憲政守護力量」的部分，也會在全國展開一系列行動，並在投票前再開一次全院委員會，邀請被彈劾人說明，預計表定在明年520前後。