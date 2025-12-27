彈劾賴清德擬這天投票 國民黨：中華民國不是他的帝制王國

彈劾總統賴清德話題在藍白陣營中持續延燒。（圖：民進黨臉書）

立法院會26日處理國民黨、民眾黨團提出賴清德總統彈劾案，最終表決通過，投票時間訂在明年5月19日。國民黨表示，彈劾勢在必行，正義絕不缺席。中華民國不是民進黨的私產，更不是賴清德的帝制王國；面對多數民意怒吼，請賴清德不要只會躲在總統府，應勇敢面對國會、面對被他蹂躪的民意。

國民黨在臉書發文寫道，賴清德上任以來，無視權力分立，將國家機器私有化，發動大惡罷、不公布國會三讀通過之財劃法、施壓大法官作成違憲判決，各種毀憲行徑簡直罄竹難書。因此，國民黨要替人民對賴清德的獨裁，發出集體怒吼，26日立法院通過「彈劾賴清德」提案，將邀請賴清德到國會向全民報告。

國民黨進一步指出，立法院彈劾賴清德案預計時程分別為115年1月14日至15日舉行彈劾公聽會、115年1月21日至22日召開第一次全院委員會，邀請被彈劾人賴清德到立法院說明並接受詢問、115年4月27日按照立法院職權行使法，舉行聽證會。

國民黨續指，115年5月13日至14日召開第二次全院委員會，再邀請被彈劾人到立院說明並接受詢問、115年5月19日立法院進行彈劾案投票。此外，民調已有超過六成國人支持彈劾賴清德，網路更有超過800萬人連署。

國民黨呼籲，中華民國不是民進黨的私產，更不是賴清德的帝制王國；面對多數民意怒吼，請賴清德不要只會躲在總統府，應勇敢面對國會、面對被他蹂躪的民意，國民黨強調：「彈劾勢在必行，正義絕不缺席！ 」