彈劾賴清德是否會過關？黃士修：大法官都示範給我們看了

立法院會表決通過總統賴清德彈劾案，另在審查會時，邀請被彈劾人賴清德列席說明。核能流言終結者創辦人黃士修認為，這個彈劾應該是不會成功，因為照程序，彈劾案要送到憲法法庭，甚至立法院要把彈劾案送出去，得要有三分之二的立法委員同意。對此他酸說，大法官都示範給我們看了。

黃士修日前在《歷史哥Talk》節目中表示，現在立法院藍白提議彈劾總統，賴清德成為史上第一個被彈劾的總統。當然這個彈劾應該是不會成功，因為照程序，這個彈劾案是要送到憲法法庭的，憲法法庭還是在這些大法官的掌握之下，就不可能成功。

黃士修接著表示，但作為一個政治對決的工具，他認為，藍白在立法院通過這個彈劾案是正確的，你要在立法院把彈劾案送出去，要有三分之二的立法委員同意，院會才能夠通過。

黃士修指出，既然大法官都示範給我們看了，然後一堆法律人、學者就在那邊護航，就說這個都是不得已，本來就是應該大法官做到護憲，所以大法官扣掉那3個不開會的，5個人就可以做了，他們都是為了護憲。

黃士修認為，如果這麼荒謬的邏輯，你們都能夠接受，那立法院把那些不參與彈劾的民進黨立委通通扣除掉，現有席次的總額通通都扣掉，藍白一定可以過三分之二的門檻，甚至是百分之百。民進黨不是說大法官扣那3位扣得好，現在你們就可以被扣掉了，看看誰才是雜質。

