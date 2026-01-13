彈劾賴清德時程出爐 立院邀總統本人下週三到場說明



立法院程序委員會今天（13日）拍板，確定將於1月21日與22日召開全院委員會審查會，並邀請賴清德就彈劾案到場說明。此外，依據既定議程，立法院也將於明、後（14、15日）兩天舉行彈劾賴清德案的公聽會，由各黨團推派專家學者及立委發表意見，與會成員包括孫文學校總校長張亞中、律師黃帝穎，以及前立委游毓蘭、張其祿等人。下週三（21日）則邀請賴清德列席進行說明。

立法院今天召開程序委員會，藍白陣營聯手通過，決定16日與20日的立法院會議程，將於16日當天院會再行確認。至於攸關賴清德彈劾案的處理方式，國民黨團於程委會提案，主張在21日與22日以審查會模式，召開本會期第3次全院委員會進行審查。該案雖遭民進黨團反對，但在藍白聯手下，以10票贊成、8票反對通過。

廣告 廣告

依據彈劾案相關事務與時程安排，21日與22日的全院委員會將邀請賴清德列席，進行首次說明。會議流程為，先由提案領銜人傅崐萁及黃國昌各用10分鐘說明彈劾理由，接著由賴清德進行15分鐘說明，之後進入詢答階段，由國民黨團推派15人、民進黨團推派15人、民眾黨團推派2人，每人15分鐘進行詢問，並可採聯合詢問方式。若賴清德未列席，則改由各黨團推派委員進行發言，每人發言時間為10分鐘。

針對賴清德彈劾案，立法院也將於14日與15日召開全院委員會，並以公聽會形式進行。14日的公聽會，出席立委包括國民黨立委林德福、邱鎮軍、徐巧芯，民進黨立委莊瑞雄、陳培瑜、鍾佳濱，以及民眾黨立委劉書彬；學者代表部分，國民黨團推派仉桂美、游毓蘭、李岳洋，民進黨團推派賴秉詳、黃帝穎、陳怡凱，民眾黨團則推派林騰鷂出席。

至於15日的公聽會，出席立委為國民黨立委王育敏、王鴻薇、羅智強，民進黨立委王義川、吳思瑤、沈發惠，以及民眾黨立委陳昭姿；學者代表方面，國民黨團推派張亞中、彭錦鵬、周威廷，民進黨團推派陳怡凱、林俊宏，民眾黨團則由張其祿出席。（責任編輯：王晨芝）

（延伸閱讀：李四川、黃國昌、劉和然誰選新北市長？ 鄭麗文透露「這時」提名）

更多上報報導

社宅大幅下修至4萬戶 11民團赴國土署抗議籲中央說清楚

黃國昌結束旋風訪美行程在機場發聲 批綠營御用記者搶先捏造消息

冷氣團持續發威！中部以北低溫探12度 近山區恐下探10度