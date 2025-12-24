彈劾賴清德時程曝 在野黨擬明年2月、5月兩度邀赴立院說明

傅崐萁在國民黨中常會報告彈劾賴清德總統時程。傅辦提供



立法院院會26日將討論藍白兩黨所彈劾賴清德總統案，國民黨團總召傅崐萁今（24日）預告彈劾時程，預計明年1月中旬起，在立法院將舉辦兩場公聽會、2月邀請賴清德總統列席立法院說明。同時，3到5月將在全國22縣市舉行公聽會，並於5月二度邀賴總統到立院說明，預計5月20日表決彈劾案。

傅崐萁下午在國民黨中常會報告，12月19日藍白在立法院議場前向國際媒體正式宣布，由國民黨團與民眾黨團全數立委聯署，全民起義彈劾賴清德，12月22日送進議事處，昨天 (12/23)程序委員會排案，將在本周五(12/26)院會正式進入彈劾賴清德程序。

他表示，預計一月在立法院舉行兩場公聽會、邀請賴清德列席說明，接著於全省22縣市舉行公聽會，之後再邀賴清德列席答辯，並在2026年520當天進行全立法院彈劾投票表決。

傅崐萁說，為什麼立法院要提彈劾案？因為「賴清德稱帝，袁世凱復辟」！針對在野黨發旳無差別「大罷免，大失敗」後，賴政府不思悔改，對於國會通過的法案竟然「不副署，不公布，不執行」；更甚者，憲法法庭專擅獨斷，無論是舊法或新法，都明訂開會需2/3大法官出席，上周五的憲法法庭未足法定人數，僅5名大法官出席且被另3位大法官打臉，做成直接讓賴清德獨裁的事實，踐踏憲法，賴清德一年半執政罄竹難書。

