彈劾賴清德時程表出爐！ 預計在上任兩週年前夕記名投票

立法院在野黨團聯合提案彈劾總統賴清德，依據《立法院職權行使法》規定，今（26）日院會將交付全院委員會審查。民眾黨團公布完整提案時程表，規劃從明年1月起陸續召開公聽會、審查會及聽證會，並將兩度邀請賴清德到立法院說明接受質詢，最終將於5月19日賴清德就任總統2週年前夕，進行彈劾案記名投票。

總統賴清德遭在野立委聯合提案彈劾。（資料圖／中天新聞）

民眾黨團今天上午召開「不遵守憲法還被彈劾的三不市長變成把憲法搞成憲政災難的賴清德」記者會，會中公布賴清德彈劾案的完整審查時程。根據規劃內容，將先在明年1月14日、15日舉辦公聽會，邀請7名學者專家參加，其中國民黨團推薦3人、民進黨團推薦3人、民眾黨團推薦1人。

民眾黨公布彈劾賴清德時程表。（圖／擷取自民眾之聲YT）

時程表顯示，1月21日、22日將召開審查會，屆時將邀請賴清德前往立法院說明15分鐘，並接受立法委員詢問。隨後在4月27日舉辦聽證會，邀請政府人員出席表達意見，同時接受立委詢問。

在野黨團進一步安排，5月13日、14日將再度邀請賴清德前往立法院說明並接受立委詢問。最後在5月19日，也就是賴清德上任總統2週年前夕，進行彈劾案記名投票。這項彈劾案的審查程序包含公聽會、審查會、聽證會等多個階段，並兩度要求總統本人到立法院接受質詢。

