彈劾賴清德有望？憲法法庭復活 藍白卻砲轟大法官「賴政府鷹犬」

國民黨立委翁曉玲、羅智強砲轟大法官淪賴清德司法戒嚴打手。（翻攝自國民黨立法院黨團直播）

憲法法庭遭實質癱瘓1年，為解決憲政僵局，5名大法官決定不受《憲訴法》新條文限制，召開憲法法庭決議宣告《憲訴法》修法內容違憲，即起失效，象徵憲法法庭正式復活，可以重新審理待審案件。對此國民黨、民眾黨齊聲砲轟作出判決的大法官是賴清德政府的鷹犬，嗆他們是「綠色大法官」；民進黨部分則不以為然表示，藍白今天主張要對總統賴清德提出彈劾，彈劾案也是要經過憲法法庭審理，這也是這次釋憲判決的重要作用。

5名大法官解憲政僵局 宣告《憲訴法》修正案違憲

藍白去年聯手通過《憲訴法》修正案，提高憲法法庭召開及作成違憲判決的門檻，後又因7名大法官期滿卸任，讓司法院只剩8名大法官，藍白也2度封殺賴清德提名的繼任人選，讓憲法法庭從去年11月後就癱瘓至今，直到今天有5名大法官出手解決僵局，宣告《憲訴法》修正條文違憲，即起失效，讓憲法法庭可以重新召開審理。

憲法法庭今宣告《憲訴法》修正條文違憲。

藍營砲轟大法官「自己違憲」 淪賴政府獨裁鷹犬

對於憲法法庭復活、重新審理各項聲請案，藍白大為不滿，國民黨團下午召開記者會砲轟大法官淪為賴清德司法戒嚴打手。藍委翁曉玲稱，現在的8名大法官只有5人參與這次的評議，以後的釋憲就只有這5人、過半數就可以決定是否違憲，是滑天下之大稽，他們絕不允許及少數大法官控制重要的釋憲爭議。她還批大法官的判決介入立法院的程序自主權，非常不妥，直指大法官淪為賴政府獨裁的鷹犬、要維護賴清德的獨裁權。

藍委羅智強也說，5名大法官公然違法、執意做出違憲的違憲判決，稱大法官自己違憲，狠酸賴清德變成袁世凱、大法官變成籌安會，強調國民黨要守護中華民國憲法。

黃國昌嗆「綠色大法官」幫賴清德走向獨裁

民眾黨主席黃國昌下午在中央黨部召開記者會表示，早上過半數的立委才在立法院對總統提出彈劾，下午5位「綠色大法官」就做出判決，擺明要幫賴清德走向獨裁之路。黃國昌說，5位「綠色大法官」做出所謂的判決，在民主憲政秩序下是廢紙一張，因為他們一開始就不具有審判權，所以不算判決。黃國昌痛批憲法法院被這5位「綠色大法官」自己拆了，還嗆他們已經自居「司法太上皇」，幫賴清德邁向專制獨裁之路。

綠質疑在野不願見人民權益被伸張？ 曝彈劾總統也要靠憲法法庭

民進黨團則透過記者會做出回應，黨團書記長陳培瑜對於在野陣營的批評表示，什麼都推給賴清德是最容易也是最好的遮羞布，她質疑，藍白對於這個判決結果不滿意，是不開心看到人民的權益獲得伸張，還是不願意看到人民的案子被憲法法庭協助？陳培瑜更提到，在野黨早上所謂的「反獨裁記者會」要彈劾賴清德，憲法法庭不只讓人民的權益獲得保障，也是彈劾總統的關鍵角色，如果總統的彈劾案真的送出立法院，也是由憲法法庭審理，除非藍白只是把這一切當成話術或遮羞布，操弄人民對相關程序的不了解。

民進黨立法院黨團對人民和憲權議重新獲得保障感到欣慰。（翻攝民進黨立法院黨團臉書）

幹事長鍾佳濱對於5名大法官作出今年以來的第1號釋憲判決感到非常欣慰，因為人民權益重新獲得保障。對於出席評議的大法官人數是否不足額的問題，鍾佳濱認為，原本《憲訴法》規定是要總額的2/3以上出席，但同時還有迴避規定，這次有5人出席，另外3人自始就沒有參加，屬於自行迴避，因此符合總額2/3的規定、判決合憲。他也提到，在野提出的總統彈劾案也要回到憲法法庭審理，這也是這次114年憲判第1號的重要作用。

