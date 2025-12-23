彈劾賴清德案排入週五立院院會 總統府：合法合憲下一律尊重

立院在藍白人數優勢下，將總統賴清德彈劾案排進週五（26日）院會議程。總統府發言人郭雅慧對此表示，立法院對總統或行政院長本就有制衡手段，只要在合法合憲、完備程序下，都會給予尊重。

郭雅慧今晚在全社會防衛韌性委員會會後記者會中受訪表示，在憲政體制之下，立法院對於行政院長或總統，本就有相關制衡手段，只要是合法合憲、有完備的程序，我們都會給予尊重。她並提醒，國政若要順利運作，五權分立，行政、立法、司法各機關都要如常運作，這是非常重要的。

郭雅慧提到，總預算在8月送進立法院，距離年底剩7天，還沒機會進入委員會討論，要提醒在野黨委員，這不單單影響國家安全、國政運作，還包括社會民生，甚至地方建設，懇請在野將總預算審查完成送出。

郭雅慧強調，總統多次表達樂意到立法院進行「國情報告」，只要在合法合憲、程序完備情況下，能進行溝通說明。此時台灣正面臨內外挑戰，期盼朝野回到體制面上，讓國家能夠穩定向前。雖然政黨不一樣，但國家只有一個，拜託在野黨多多思考。

