彈劾賴清德案預計下週五成案 羅智強：後續將「不限一次」邀賴到立院說明

對憲法法庭今宣告該修法違憲，立院國民黨團批，憲法法庭帶頭違法判決無效。周志豪攝



記者周志豪／台北報導

立院藍白黨團今宣布，將對總統賴清德提出彈劾案。國民黨團書記長羅智強下午表示，預計全案下週五院會處理，並開第一次全院委員會，後續除將邀賴以被彈劾人身分到立院說明，也不排除於全國各地舉辦公聽會充分宣傳。

羅智強更預告，邀被彈劾人到立法院說明「不限一次」，賴清德當然可以拒絕，但以賴身為總統，到院說明被彈劾案應是義務，盼賴能展現肩膀跟勇氣，負責任來立院說明；若賴沒勇氣到立院說明，就顯現對所謂違憲行為心虛，

至於邀被彈劾人來立院說明形式為何？羅智強說，不排除安排即問即答的詢答形式，但因為這是憲政第一次，有關被彈劾人的說明程序會在之後規劃日程時一併討論。

羅智強表示，彈劾賴清德案預計下週二程序委員會排案，最快下週五就可表決；若表決通過成案，原則下週五當天那就會開全院委員會，通過有關彈劾案日程表草案，決定公聽會、邀被彈劾人到院說明與第二次表決時間。

羅智強說，目前是傾向要讓全國民眾都知道，會多花時間舉辦多場公聽會，甚至公聽會也未必限於在立法院，有可能到全國各地去辦公聽會；公聽會可能兼採立院名義舉辦，或藍白政黨自辦，希望能夠做社會的充分溝通跟說明。

羅智強表示，現在是民主憲政時刻，所以希望全台灣人民都知道，今天必須守護台灣民主、彈劾違憲總統，會有一個比較長的一個跟社會報告的過程。

