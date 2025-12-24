彈劾賴清德案 明年1／21、22與5／13、14立院兩開全院委員會邀賴到院說明

國民黨文傳會主委吳宗憲。周志豪攝



記者周志豪／台北報導

藍白聯手對總統賴清德發動彈劾案，相關時程也將在明天立法院會闖關確認。國民黨文傳會主委吳宗憲今表示，未來預計在明年1月14、15日會舉辦公聽會，1月21、22日與5月13、14日兩次邀賴到立法院來接受朝野立委詢問。

待兩次彈劾全院委員會審查完畢後，於明年5月19日院會行使彈劾案記名投票表決，而於投票表決前在全台灣22縣市舉辦說明會，說明會相關事宜由立法院統籌辦理。

目前規劃，院版公聽會各黨團共別推薦學者專家7人參加，其中國民黨團可推薦3人、民進黨團可推薦3人、民眾黨團可推薦1人；各黨團審查小組也依同比例、人數組成。

明年1月21、22日（星期四）召開第一次彈劾全院委員會，將邀賴清德以被彈劾人身分列席進行說明，並由國民黨黨團推派15人、民進黨黨團推派15人、民眾黨黨團推派2人代表，每人15分鐘進行詢問，得採最多3人聯合詢問。

若賴清德缺席彈劾全院委員會，則各黨團推派代表改為各自由發言10分鐘。

明年5月13、14日第二次彈劾全院委員會，也會邀賴清德以被彈劾人身分，列席進行第二次說明，相關規劃比照第一次全院委員會。

