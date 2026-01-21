彈劾賴清德留紀錄 蔡正元揭川普「連任失敗最重要原因」

蔡正元指出，川普(左)因彈劾案而連任失敗，要讓賴清德(右)被問責留下紀錄，交人民裁決。（合成圖／路透、資料照）

立法院21、22日賴清德總統彈劾案審查會，藍委傅崐萁轟賴清德缺席，選擇落跑不敢為自己辯護，踐踏中華民國憲法根本是民主之恥。前立委蔡正元強調，川普彈劾案是他連任失敗最重要的原因，在野在媒體弱勢下可藉由問責總統留下紀錄，讓人民選票做最後裁決。

蔡正元21日在《大新聞大爆卦》節目表示，賴清德不來，這是他的權利，他要為自己做說明、為自己做辯護，他不來，當然無所謂，來時歡喜，去時相送。「但立法院這個程序，要照常進行！」

廣告 廣告

蔡正元提到，川普在第一個任期曾被美國國會彈劾，川普也說他不去。以前柯林頓也曾被美國國會彈劾，他去，因為他被彈劾涉及的是比較「私人」的事情，柯林頓願意去。

蔡正元強調，不管私人的、公私不分的、或完全的公事，當彈劾案已經在進行的時候，我們大家就依照憲政規矩來，進行立法院個各黨團代表的提問跟發言。以前川普不去，美國國會還不是照常砲聲隆隆？可是這個砲聲隆隆不太一樣，「會留下紀錄！」

蔡正元指出，有人說，雖然川普那次彈劾案沒有彈劾成功，但卻是讓川普競選連任失敗最重要的原因！因為累積了太多讓川普競選連任失敗的因素，這才是重點。因為平常媒體講一講、批評總統，沒有法律效力，平面媒體也愛登不登、電子媒體愛寫不寫。可是當彈劾案在立法院進行、在美國國會進行，就不太一樣了，那個紀錄留下來，都是競選時候的好材料！這是重點。

蔡正元直言，當國會、立法院對總統「問責」的時候，總統不理會，那麼問責就會交給人民的選票，做最後的裁決，看人民相信誰？所以國民黨在問責賴清德的時候，要表現好一點。而民進黨如果每一個人都表現得像「青鳥大師」、「黑熊大師」的話，國民黨就很放心了。

蔡正元直呼，「最好這樣胡言亂語，最好、最好！」

【看原文連結】