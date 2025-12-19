彈劾賴清德網站竟「不用實名」！她傻眼：幫毛澤東、賴清德連署了

政治中心／黃韻璇報導

行政院長卓榮泰不副署再修版《財劃法》，引發藍白陣營不滿，在昨日在立法院司法及法制委員會通過臨時提案，移請監察院彈劾卓榮泰，今（19）日更將召開記者會，宣布將提案彈劾總統賴清德。昨日有網友製作了一個「連署彈劾賴清德」的網站，連署人數已超過150萬人，然而網紅徐小花就發現，該網站連署其實「不用實名」，她笑稱自己「幫毛則東也連署好了」，甚至有人讓「賴清德也彈劾自己」。

18日有網友製作了一個「連署彈劾賴清德」的網站，小草開心表示「新增連署速度很快，6秒就增加約1000人」，政治評論員吳靜怡觀察發現，平均每秒增加將近2000人，藍白粉甚至自嗨表示「人數多到網站一度癱瘓」，截至19日上午，連署人數已超過150萬人，網站上的目標人數為558萬6019人。

彈劾賴清德網站不用實名？有網友幫賴清德本人連署。（圖／翻攝自彈劾賴清德連署網站、Threads）

不過連署數字看似攀升快速，實則暗藏玄機，網紅徐小花就驚訝PO文透露該網站「居然不用實名」，笑稱自己也來幫幫忙「幫毛澤東也連署好了」，不料下秒網站就出現404，更在留言區分享有網友填了8次，讓「賴清德也彈劾了自己」。徐小花吐槽，「我覺得我們要幫忙連署到超過2300萬人吧，最好是14億人」，留言區也有網友用各式各樣的姓名填寫開酸。

國民黨、民眾黨今日舉行「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」聯合記者會，共同宣布將提案彈劾總統賴清德。民眾黨在臉書發文稱，賴清德完全違背總統應是全民的最大公僕，除了發明古今中外從未聽聞，一連串違背民主常識且貽笑大方的政治名詞，現在更變本加厲，帶頭違法指揮行政體系、帶頭毀憲亂政。民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，台灣民眾黨立法院黨團將正式在院會對總統賴清德提出彈劾案，屆時依《立法院職權行使法》，請賴總統列席說明。

