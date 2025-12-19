彈劾賴清德網站衝150萬連署？她驚曝「人數會下降」傻眼：比昨晚少3萬人

政治中心／黃韻璇報導

行政院長卓榮泰不副署再修版《財劃法》，引發藍白陣營不滿，在昨日在立法院司法及法制委員會通過臨時提案，移請監察院彈劾卓榮泰，今（19）日更將召開記者會，宣布將提案彈劾總統賴清德。昨日有網友製作了一個「連署彈劾賴清德」的網站，每秒增加快2000人讓小草相當開心，政治評論員吳靜怡先是酸「有夠蠢」，今日再PO文揭露連署網站真相，驚曝「居然人數會下降？不可思議」，透露今天早上打開網站人數比昨晚睡前少了3萬人。

國民黨、民眾黨今日舉行「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」聯合記者會，共同宣布將提案彈劾總統賴清德。民眾黨在臉書發文稱，賴清德完全違背總統應是全民的最大公僕，除了發明古今中外從未聽聞，一連串違背民主常識且貽笑大方的政治名詞，現在更變本加厲，帶頭違法指揮行政體系、帶頭毀憲亂政。民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，台灣民眾黨立法院黨團將正式在院會對總統賴清德提出彈劾案，屆時依《立法院職權行使法》，請賴總統列席說明。

昨晚，政治評論員吳靜怡就在Threads分享，有網友製作了一個「連署彈劾賴清德」的網站，小草開心表示「新增連署速度很快，6秒就增加約1000人」，吳靜怡觀察發現，平均每秒增加將近2000人，藍白粉甚至自嗨表示「人數多到網站一度癱瘓」，截至19日上午，連署人數已超過150萬人，網站上的目標人數為558萬6019人。

吳靜怡透露「連署彈劾賴清德」網站數字會倒退，今早數字比昨晚少3萬人，之後又兩個小時突增15人。（圖／翻攝自吳靜怡Threads）

今（19）日上午吳靜怡再度發文，透露昨天以每秒千人的規模在成長的「彈劾賴清德」連署網站，今天早上6點到8點，就新增將近15萬人連署，然而吳靜怡直言，「這些都不恐怖，恐怖的就是今天早上打開人數會比昨晚睡前少了3萬人」，直呼「居然人數會下降？不可思議的吧！」

吳靜怡表示，這網站連結就是「直球對決」蔡正元為主的優質網路政論頻道，強調該網站「隨便名字、信箱亂填都能送出成功，瘋狂重複也可以，網站專業不專業是一回事，但不嚴謹就不公正啦！」

