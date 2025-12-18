「彈劾賴清德網站」每秒2000人連署？小草嗨一度癱瘓 她曝真相：有夠蠢

政治中心／黃韻璇報導

行政院長卓榮泰不副署再修版《財劃法》，引發藍白陣營不滿，在昨日在立法院司法及法制委員會通過臨時提案，移請監察院彈劾卓榮泰，今（19）日更將召開記者會，宣布將提案彈劾總統賴清德。有網友製作了一個「連署彈劾賴清德」的網站，每秒增加快2000人讓小草相當開心，不過政治評論員吳靜怡就大酸「有夠蠢」。

國民黨、民眾黨今日將於議場前舉行「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」聯合記者會，共同宣布將提案彈劾總統賴清德。民眾黨在臉書發文稱，賴清德完全違背總統應是全民的最大公僕，除了發明古今中外從未聽聞，一連串違背民主常識且貽笑大方的政治名詞，現在更變本加厲，帶頭違法指揮行政體系、帶頭毀憲亂政。民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，台灣民眾黨立法院黨團將正式在院會對總統賴清德提出彈劾案，屆時依《立法院職權行使法》，請賴總統列席說明。

網友製作了一個「連署彈劾賴清德」網站，小草開心曝每秒增千人。（圖／翻攝自彈劾賴清德連署網站）

此外，政治評論員吳靜怡在Threads分享，有網友製作了一個「連署彈劾賴清德」的網站，從對話截圖可看到，小草開心分享表示「新增連署速度很快，6秒就增加約1000人」，吳靜怡昨晚的觀察發現，平均每秒增加將近2000人，藍白粉甚至自嗨表示「人數多到網站一度癱瘓」，截至19日上午，連署人數約150萬人，網站上的目標人數為558萬6019人。

吳靜怡則開酸「該不會這就是六成民意」，指出該網站完全沒有設定嚴謹的連署機制，隨意打名字、信箱，由小草認證每秒幾百人的成長速度，導致瞬間掛網，大嘆「這麼陽春的技術能力，以後誰會相信不在籍的網路投票，有夠蠢」，直言「其實手動改數字破億都可以」。

