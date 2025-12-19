「彈劾賴清德網站」破百萬人連署 吳靜怡抓一疑點：誰製作的？

行政院長卓榮泰宣布不副署《財劃法》後，引發在野黨痛批毀憲亂政，除在立法院司法法制委員會共同提出譴責案、具名移請監察院彈劾卓榮泰，藍白立委今（19日）也聯合舉行記者會，宣布正式提案彈劾賴清德總統；然而，網路上也出現「連署彈劾賴清德」網站，已有超過百萬人連署；不過，媒體人吳靜怡今（19日）對此提出質疑，沒有任何驗證機制，可以用假資料重複填寫，是誰製作的？不應該躲在資安破口的背後。

吳靜怡今在臉書發文指出，「彈劾賴清德」沒有任何驗證機制，可以用假資料重複填寫，這表示它不是嚴謹的連署收集系統，更像一個流量計數器或宣傳工具，人數可以輕易的快速且重複刷高（每秒破千人），「彈劾賴清德」更被查出後台管理者介面有「手動輸入」連署數的欄位，整體網頁架構都是非常不嚴謹。

吳靜怡並質疑，更令人疑慮的是「彈劾賴清德」網站是用Manus開發，Manus是一款由中國大陸團隊開發的AI工具，在台灣業界頂多是協助拿來快速生成Demo提案用，在資安的角度，完全不可能直接做成會觸及到個資的網頁，更何況是「連署網站」，即便認為只是隨便任意填寫，當進入網站或點擊任何按鈕時，都會自動記錄訪客IP，但網站缺乏隱私政策或安全聲明，目前此網站沒有說明如何處理這些資料。

最後，吳靜怡指出，「至今無論是國民黨或是民眾黨都沒有出來官方表示是由誰製作的，彈劾總統的前夕卻充滿如此大的資安疑慮，台灣資安單位（如NCC或調查局）恐怕要介入調查，目前連署破百萬，會不會是詐騙？」

