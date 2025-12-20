彈劾賴清德網路連署破600萬 郭正亮：「這都」反賴就超過6成

國民黨、民眾黨立法委員宣布提案彈劾總統賴清德，場外同步出現的「彈劾賴清德」網路連署，目前已突破600萬人次。前立委郭正亮表示，賴清德有600多萬人要彈劾他，他確定敢出門嗎？他更點出，台北市反對賴清德的人就超過6成。

郭正亮19日在《中天辣晚報》節目中表示，賴清德有600多萬人要彈劾他，他確定敢出門嗎？難道不會在路上走時，被部分的人跟蹤嗎？賴清德曾不進台南市議會231天，中央不是能夠這樣搞的，而且台北市不是台南，台北市反對賴清德的人，就超過6成，我們深切為他可能遭遇的一些情況，感到憂慮。

廣告 廣告

郭正亮接著表示，賴清德最好儘快收回成命，來化解這個僵局，他一定不會自己出來，他會叫行政院長卓榮泰出來，因為現在卡到的是預算沒有付委，真正的僵局是在這裡。

郭正亮指出，彈劾總統是否會成案，要二分之一就會成案，立法院當然可以請總統來做說明，但是他保證總統不會來。接下來要送司法機構，要三分之二投票，民進黨就吃定三分之二不會過，要76席。

郭正亮更點出，可是光是第一階段，從提案到發函要總統來說明，過程至少要拖3個星期以上。他們現在就硬搞，憲法法庭現有8個法官，只有5個人出席，還有3個人看不下去，他們還發出一個聲明「不同意意見書」，稱這個評議會無效，憲法法庭怎麼可以針對有關自己的利益部分來做決定。

【看原文連結】