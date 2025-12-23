彈劾賴清德網路連署飆破600萬 蔡正元曝「低成本戰術」：民意很清楚

面對行政院卓榮泰不副署《財劃法》，藍白立院黨團19日宣布將對總統賴清德提出彈劾案，據「彈劾賴清德連署活動」網站的數據，截至20日下午，連署數已突破600萬人。對此，前立委蔡正元也表示，網路連署創新高，也證實的彈劾賴的正當性、合理性，「用最低的成本來對抗賴，才能走得久」，他也指出，而彈劾就是一個成本最低，對賴困擾最大的方式。

蔡正元22日在政論節目《中天辣晚報》中提及，面對連署數量，其實民意已經很清楚，而他自己也有聽說有許多民間企業，也都有去連署，若不是網站伺服器（容量）不夠，恐怕連署數量還會再更多。

蔡正元也批，賴上任一年多以來，不是搞大罷免，就是整天就是跟在野黨鬥，然後還好意思說在野獨裁。蔡並指出，自己認為國民黨主席鄭麗文的一句話說的非常好，對於賴稱「在野獨裁」，當時鄭用「男人無法生小孩」來形容在野獨裁的邏輯荒謬。

「在野黨完全沒有行政權利啊」蔡正元續指， 就跟南韓前總統尹錫悅講的一樣，尹錫悅當時批「立法獨裁」，但真正想獨裁的是誰，想搞戒嚴的是誰，不就是賴清德嗎，「我甚至懷疑賴清德完全想複製尹錫悅，而且他（賴）認為他有成功的機會，不像尹錫悅這麼low。

蔡正元也批賴，整天只想著獨裁才能台獨，但有沒有想台灣經濟要發展、或是社會更和樂？或朝野合作能夠再推動一些重大建設或專案等，都沒有。蔡並指，對賴一定要有堅強的意志、高度的耐心，而且還要懂得不對稱作戰，如果老是要動用成本很高的，如上街頭抗議等，去跟賴對打，會累死。

「所以我們用網路這一招來治他，所以你看現在民進黨沒有人敢吭聲」，蔡正元說明，網路連署創新高，證實的彈劾賴的正當性、政治上的合理性，用最低的成本來對抗賴，才能走得久，「一開始把所有的人力物力財力全部花光，你怎麼跟賴打一場長期抗戰？所以彈劾是一個成本最低，對賴困擾最大的方式，而且面對600萬民意，民進黨現在沒有人敢幫賴講話。

蔡正元並指，要彈劾賴的立法院也有底氣，現在藍白立委要在全台22個縣市舉辦彈劾賴清德公聽會。

