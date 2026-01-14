彈劾賴清德而不倒閣 徐巧芯：卓揆下台後還有千千萬萬個

國民黨立委徐巧芯於公聽會中表示，行政院長的任命權在總統手上，就算倒閣、院長卓榮泰下台，還有千千萬萬個卓榮泰，所以針對真正始作俑者彈劾，理由相當充足。（本報資料照片）

立法院14日上午舉行全院委員會公聽會，是為針對「賴清德總統彈劾案」。國民黨立委徐巧芯也出席公聽會，並於會中發言表示，執政黨聲稱為何是彈劾總統而非「倒閣」，因為行政院長的任命權在總統手上，就算倒閣、院長卓榮泰下台，還有千千萬萬個卓榮泰，所以針對真正始作俑者彈劾，理由相當充足。

徐巧芯表示，按照規定，彈劾的功能不限於違憲或違法，政治人物觸法、違反憲法義務、破壞憲政秩序和權力分立，涉及重大失職都能構成彈劾的理由。賴總統過去在擔任台南市長時，也曾因為200多天未進入議會接受議員質詢，而遭到監察院彈劾。

至於針對賴總統不宣布、卓榮泰不附署立法院三讀通過的法案，徐巧芯直言，總統府祕書長潘孟安在國會備詢時清楚表明，行政院一定得副署立法院通過的法律，否則會打臉賴總統。總統府非常清楚認知，副署權要制衡的對象其實是總統而非立法院，為什麼還要利用副署權做政治攻防，對立法院的處處掣肘，這是非常不合理、違反憲政分立之處，當然也是彈劾理由。

徐巧芯也強調，提高軍人薪資待遇的修正案在立法院三讀過後，按照中華民國憲政體制，行政院若認為窒礙難行時要提出覆議，但行政院並沒有提出覆議，是否可以解讀行政院並不認為軍人待遇條例修正案窒礙難行？結果總統簽總統令，行政院也副署了卻拒不執行，不僅未編列任何預算，還送違法的預算進立法院要求審查。

徐巧芯說，在權力分立的國家中，行政機關應依法行政，如果連依法行政都做不到，行政院長又是由總統提名，總統為虎作倀，這就是重大違失，當然符合彈劾要件。作為總統，應該要站出來告訴行政院長不應該這麼做，當初沒有提出覆議，代表不認為窒礙難行、應依法行政。

徐巧芯說，按照我國體制，就算倒閣、卓榮泰下台，仍舊還會有千千萬萬個卓榮泰，且說不定還會比卓更糟糕，「行政院長由總統任命，所以針對真正始作俑者彈劾，且理由更充足。」

