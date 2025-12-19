彈劾賴清德連署每秒增2000人？小草嗨翻遭她打臉：有夠蠢

政治中心／張予柔報導



行政院長卓榮泰不副署再修版《財政收支劃分法》，引起藍白陣營強烈反彈。立法院司法及法制委員會日前通過臨時提案，將相關爭議移請監察院彈劾卓榮泰，國民黨今（19）日更進一步宣布，將召開聯合記者會，正式對外表態擬提案彈劾總統賴清德。對此，有網友製作了一個「連署彈劾」的網站，雖連署人數看似增長很快，但因為可以重複連署慘遭嘲諷，政治評論員吳靜怡也說話了。





國民黨與民眾黨表示，將提案彈劾總統賴清德。（圖／翻攝畫面）

國民黨與民眾黨今（19）日將在立法院議場前舉行「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」聯合記者會，共同宣布將提案彈劾總統賴清德。民眾黨隨後在臉書發文指出，賴清德違背總統應作為全民最大公僕的角色，不僅創出一連串古今中外未曾出現的政治名詞，還接連出現違背民主常識的作為，如今被指帶頭違法指揮行政體系、破壞憲政秩序。民眾黨立院黨團總召黃國昌也表示，黨團將依《立法院職權行使法》正式在院會提出彈劾案，並要求總統賴清德到院列席說明。





吳靜怡實際觀察後發現，連署人數經過一個晚上竟少了三萬人。（圖／翻攝自 Threads ＠gracewooh）

值得注意的是，在政治攻防持續延燒之際，網路上也出現名為「連署彈劾賴清德」的網站，引發藍白支持者熱烈轉傳。政治評論員吳靜怡在Threads分享截圖指出，有支持者興奮表示，連署人數成長速度驚人，「6秒就增加約1000人」。吳靜怡實際觀察後發現，網站顯示的連署數平均每秒增加近2000人，然而今（19）日她發現，早上打開網站連署人數比昨晚睡前少了三萬，讓她忍不住喊道「居然人數會下降？不可思議的吧」。

吳靜怡狠酸網站「技術與機制相當陽春」，可以隨意輸入名字還可以重複投票。（圖／翻攝自 Threads ＠gracewooh）

吳靜怡直言該連署網站「技術與機制相當陽春」，毫不留情開酸「該不會這就是所謂的六成民意」。她指出，網站未設置任何嚴謹的身分驗證或防重複機制，隨意輸入姓名與電子郵件就可完成連署，在缺乏基本防護的情況下，數字增長並不令人意外，甚至直言「手動改數字破億都可以」。她也進一步質疑，若未來推動不在籍投票或網路投票，這樣的技術水準恐難以說服社會大眾，並以「有夠蠢」形容整體操作。





原文出處：藍白連署「彈劾賴清德」每秒增2000人？小草嗨翻…吳靜怡「揭真相」打臉：有夠蠢

