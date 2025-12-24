彈劾賴清德連署飆破8百萬！陸國台辦：違背民意、人心盡失

立法院國民黨團與民眾黨團19日宣布提案彈劾總統賴清德，網路也出現連署「彈劾賴清德」網站，目前已有數百萬連署，對此大陸國台辦今抨擊，賴清德「大搞綠色恐怖、製造寒蟬效應，違背民意，人心盡失。」

大陸國台辦今舉行例行記者會，發言人彭慶恩面對媒體詢問，做出上述表示，他指出，「我們注意到了有關報導。賴清德當局不顧島內民生福祉，為謀取政治私利，不斷操弄、挑起政治惡鬥，引發台灣民眾強烈反對。」

他進一步抨擊，「有關情況表明，賴清德頑固堅持台獨分裂立場，一再踐踏民主、妨害自由，濫用司法打壓迫害政治異己，大搞綠色恐怖、製造寒蟬效應，違背民意，人心盡失。」

針對行政院長卓榮泰宣布不副署《財政收支劃分法》，國民黨與民眾黨立法院黨團19日正式宣布提案彈劾總統賴清德，與此同時，網路出現「彈劾賴清德」連署平台，截至20日連署人數已突破600萬人，超過賴清德2024年總統大選558萬票，截至23日更一舉突破8百萬，引發各界關注。

