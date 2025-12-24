彈劾賴清德進度曝！國民黨擬「2月邀總統赴立院說明」：520朝野投票表決

記者詹宜庭／台北報導

傅崐萁於國民黨中常會上說明彈劾總統案時程。（圖／翻攝畫面）

行政院長卓榮泰日前宣布不副署《財劃法》修正案，在野黨對總統賴清德啟動彈劾案程序。國民黨團總召兼政策會執行長傅崐萁今（24日）於國民黨中常會上說明時程，預計明年1月在立法院舉辦2場公聽會，2月邀請賴總統到立法院列席說明，3至5月於全台22縣市舉辦公聽會，5月再邀請賴總統到立法院列席說明，5月20日全院表決彈劾案。

國民黨主席鄭麗文在中常會上表示，為了守護台灣民主，捍衛憲政價值，國民黨絕不鬆懈，她要感謝傅崐萁及黨團成員，也感謝民眾黨團及在野力量一起努力，共同捍衛中華民國憲法。

國民黨彈劾總統案時程。（圖／國民黨提供）

