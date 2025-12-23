彈劾賴清德還不夠？藍白竟提「大法官憲判無效」 綠委怒轟：根本是法盲

記者詹宜庭／台北報導

王義川受訪痛批，翁曉玲去了一趟中國後，就做出傷害台灣的決定。（圖／翻攝畫面）

立法院今（23日）中午召開程序委員會，會中藍白兩黨聯手，不僅再度封殺國防特別預算與立委赴中納管相關法案，更通過彈劾總統賴清德案，排入第15次會議議事日程，兩案將交由全院委員會併案審查。民進黨團書記長陳培瑜表示，藍白甚至還通過「大法官憲法判決無效」的提案，痛批「這根本是法盲提案！立法院想用決議案宣告憲法判決無效。」

國民黨與民眾黨日前已預告，將在本次程序委員會提案彈劾賴清德，並最快於26日立法院會進行表決。今天的程序委員會中，藍白兩黨分別在報告事項中增列彈劾案，藍營版本由黨團總召傅崐萁領銜提案，白營則由黃國昌領銜。

會後，綠委王義川受訪指出，國民黨程序召委翁曉玲在赴中返台後，不僅擋下國防特別條例與立委赴中納管法案，還推動彈劾總統賴清德案。他質疑，翁曉玲去了一趟中國後，就做出傷害台灣的決定，可以看出國民黨對於保護中華民國完全不理會。他直言，相信藍白還會繼續阻擋這些法案，在沒得到「開綠燈」前，他們會繼續去中國，讓台灣人民越來越憤怒。

陳培瑜也補充，藍白除了持續阻擋國防特別條例與赴中報備法案，竟還提出並通過「大法官憲法判決無效」的決議案，直言「這完全就是法盲提案，立法院想用決議案去宣告憲法判決無效」。她也統計，截至今日，藍白在程序委員會已經擋下立委赴中報備法案767次、國防特別條例4次、行政院版財劃法5次。

羅智強透露彈劾總統案進度。（圖／翻攝畫面）

對於彈劾案進度，國民黨團書記長羅智強會後受訪表示，最快將於26日送出彈劾日程規劃，草案已經出爐，細節部分還會與民眾黨進一步協調。整體方向包括：第一，召開一至數次全院委員會，邀請被彈劾人賴清德總統到立法院說明；第二，傾向在院內舉辦彈劾案公聽會；第三，凝聚憲政守護力量的部分，也會在全國展開一系列的行動；第四，彈劾投票前再召開一次全院委員會，邀請被彈劾人說明，預計安排在明年520前後。

羅智強強調，這是第一次出現總統宣布不副署、不公布、不執行立法院三讀通過法案的情況，已造成憲政體制重大破壞。這也是立法院首次為捍衛民主憲政體制，啟動彈劾程序。由於過往無相關前例，相關作業仍需在在野黨之間凝聚共識，並充分聽取黨團委員意見後，才能最終定案彈劾流程細節。

