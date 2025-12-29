彈劾賴清德陳玉珍稱「不列反對綠委就達門檻」...鍾佳濱酸「突發奇想法學邏輯」：難道抓綠委去金門「被消失」？

立院藍白黨團通過提案對總統賴清德提出彈劾，而藍委陳玉珍上週曾說，應把反對的綠委不列入員額「現在已百分百贊成、達到罷免總統門檻」。民進黨團幹事長鍾佳濱表示，憲法完全找不到這樣的邏輯，除非綠委死亡、不得行使職權，難道陳玉珍要把綠委關在金門「被消失」，還是要詛咒大家死亡？「請國民黨收起這套『突發奇想』的法學邏輯，不要再用毀憲亂政的言論來挑戰全民的智商。」

陳玉珍日前表示，憲法法庭審理《憲法訴訟法》部分修正條文，把拒絕評議的3位大法官從現有總額中扣除，僅5位大法官作成違憲判決，「立法院應該比照辦理，總統彈劾案，反對的民進黨立委不列入員額，那現在應該是百分之百贊成了，已經達到罷免總統的門檻。」

對此，民進黨團幹事長鍾佳濱接受《放言》訪問時回應，陳玉珍委員的憲法素養顯然是跟翁曉玲委員學的，通常民眾認知「法、理、情」，但在陳玉珍眼裡，邏輯排序卻是「國民黨利益第一、陳玉珍突發奇想第二、法律解釋殿後」。這種隨意拼湊、通篇不通的論點，根本浪費公眾討論和媒體資源。

鍾佳濱指出，翻遍憲法與增修條文，完全找不到陳委員所說的「扣除反對者」邏輯。他說明，憲法本文規定的是「出席立法委員」的比例，憲法增修條文明文規定總統彈劾案須經「全體立法委員」2/3 決議。憲法沒有任何一個字支持「意見不同就不計入員額」的荒謬說法。

鍾佳濱再說，最後，依法論法，要讓民進黨立委不計入彈劾的員額分母，除非發生以下極端情況：「立法委員死亡、依法不得行使職權（如在監服刑、被褫奪公權）」。

鍾佳濱質疑，請問陳玉珍委員說要排除民進黨委員，是打算要把民進黨立法委員抓去關在金門、讓大家「被消失」，還是要咒大家死亡呢？否則，陳玉珍憑什麼在法律上排除這些代表民意的席次？

鍾佳濱最後說，立委的職責是監督與立法，而不是為了政治聲量就開始玩法、毀法。這種為了達成政治目的而不惜踐踏憲法尊嚴的行為，只會讓社會看破手腳，「請國民黨收起這套『突發奇想』的法學邏輯，不要再用毀憲亂政的言論來挑戰全民的智商。」

（圖片來源：陳玉珍、鍾佳濱臉書）

