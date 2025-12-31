彈劾賴清德風向怎吹？藍綠最新網路好感度結果出爐

財政收支劃分法修法爭議未歇，行政院長卓榮泰日前表態拒絕副署，引發在野黨強烈不滿，12月18日聯手啟動彈劾總統賴清德，後續將在立法院展開公聽會、審查會、投票等程序，還會邀請賴清德本人列席說明，預計明年5月19日進行記名投票表決。對此，賴清德在接受電視媒體專訪時直言，藍白公開讚賞俄羅斯總統普丁不是獨裁者，擁抱中國國家主席習近平，卻要彈劾台灣民選的總統，社會自有公道。國民黨主席鄭麗文反酸，要賴清德好好調整腳步，否則將被全民唾棄。民眾黨則不滿被造謠，要求賴清德道歉，喊話要提告自證清白。 根據TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集12月15日至12月29日之間關於彈劾議題的網路輿情數據。調查期間內每日平均聲量落在7.6萬則左右，其中，第一個聲量高峰出現在12月19日，當日熱門話題為國民黨立法院黨團發動「全民罷免賴清德」行動，創下超過31.1萬則聲量高峰，不過這股強勁聲量並未延續到隔天，直到賴清德接受電視媒體專訪釋出後，引發在野黨強烈不滿，如民眾黨主席黃國昌便要求限時24小時道歉相關新聞也成單日熱門話題，當天聲量超過39.7萬則，顯示在總統親上火線發言後，讓彈劾議題聲量進一步躍升。

有趣的是，觀察網路正負面聲量與好感度發現，藍綠兩大陣營在此議題的好感度都是0.23，打成平手，而在總聲量方面，民進黨相關總聲量高達46.6萬則，國民黨總聲量約19.9萬則。在主要議題方面，藍軍將「憲政崩壞」作為主訴求，批評不副署、不公布法律的作法是毀憲亂政、踐踏台灣人民，綠軍則「以子之矛，攻子之盾」，如府院黨均引述藍白「反帝制、反專制、反獨裁」的批評，反問「那敢反習近平與普丁嗎？」並質疑在野黨彈劾總統是配合中共操作、擁抱習近平。整體而言，此次彈劾議題屬於典型的政黨對抗，雙方均聚焦鞏固核心支持者、抨擊政敵，論述上並沒有出現明顯交集，好感度也同樣偏低。

2024年大選過後，台灣國會呈現「朝小野大」格局，各政黨鷹派路線抬頭，執政的民進黨面對占據席次優勢的在野陣營，雙方衝突不斷，造成多個政治僵局及爭議。如今在野黨面對行政院不副署法律，祭出彈劾總統，藉此作為抗衡行政權的手段，但在國會席次不變、政黨對抗氛圍未解的狀況下，就算彈劾案最終無法通過3分之2立委同意的高門檻，雙方激烈角力局面，恐怕也會延續到2026年地方選舉過後。

