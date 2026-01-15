彈劾賴清德首場公聽會，黃帝穎轟彈劾總統「打假球」不敢倒閣！鍾佳濱直指三大謬誤「藍白一廂情願」

中國國民黨、台灣民眾黨聯手在立法院通過針對總統賴清德之彈劾提議，並於周三（1/14）舉辦首場彈劾案公聽會，邀請朝野三黨立委代表、三黨推派之專家學者代表各抒己見。 律師黃帝穎直指藍白提彈劾是「打假球」，目的是轉移不敢提倒閣案的心虛。他重申彈劾是追究法律責任，而非政治責任，且立法院通過彈劾案後，仍須由憲法庭審理，但藍白目前全面否定憲法庭，邏輯極度自相矛盾。 民進黨立委鍾佳濱直言藍白提此彈劾案有三大謬誤，包括立法院席次不足、提彈劾卻無具體違法、否定憲法法庭又要其審理。 鍾佳濱也直言，立法院提案彈劾總統門檻是三分之二、76席，目前藍白席次根本不足，如此提彈劾根本是「一廂情願」、「邏輯混亂」。

藍白聯手提彈劾賴清德 立法院召開共聽會各言爾志

立法院周三（1/14）召開全院委員會，舉行對賴總統彈劾案首場公聽會，1/15將舉行第二場。

首場出席發言立委，有國民黨立委林德福、徐巧芯，民進黨立委莊瑞雄、陳培瑜、鍾佳濱及民眾黨立委劉書彬。專家學者代表部分，有藍營推派的仉桂美、游毓蘭、李岳洋等；綠營推派的賴秉詳、黃帝穎、陳怡凱等；民眾黨推派的林騰鷂。

仉桂美轟賴政府無視60%民意 賴秉詳指彈劾理由有邏輯問題

前監委仉桂美指出，當前是憲政史上空前危機，憲政紛爭自賴總統上任後不斷發生。她強調民主政治本質是票票等值，政府不能以40%選票，無視60%反對民意與國會過半現狀，少數政府更不應利用釋憲等司法手段，來解決政治上的弱勢。

仉桂美也質疑，當前憲法庭僅由五位大法官運作做出判決，明顯違法違憲且自始無效，更主張無效的判決不會隨時間變為有效。她認為，大法官組成不合法將導致司法亂套，無法容忍這種挑戰權力分立制度的行為。

律師賴秉詳則質疑彈劾案提議的理由表示，台積電（2330）赴美投資屬於產業面考量，且股價目前穩定，以此作為彈劾理由仍有待斟酌。他認為彈劾應基於法律邏輯，若僅因行政院長不副署而彈劾總統，在權力責任歸屬上有邏輯斷層。

賴秉詳也認為，若立法院不滿行政院長不副署《財劃法》等法案，正確的憲政路徑，是依據《憲法增修條文》第3條提出「不信任案」（倒閣），而非針對總統發動彈劾，因此將對行政院長的法律見解差異，上綱到彈劾總統，法理與邏輯都缺乏正當依據。

游毓蘭酸AI總統是全民「BI」 黃帝穎：藍白提彈劾是轉移不敢倒閣的心虛

前國民黨籍立委游毓蘭諷刺，賴總統自稱「AI總統」，實為全民的「BI（悲哀台語）」，她炮轟賴上任後一心掃除在野黨、拒絕監督，導致政務停擺。她質疑政府放任國安機密外洩的共諜案輕易交保，卻對在野黨下重手，司法機關對顏色極其敏感，不符比例原則。

游毓蘭也提到，賴政府對美國軍購豪擲1.25兆元，對國內軍警消年改與待遇卻一毛不拔，甚至拒絕執行立法院通過的停砍公教年金案，更無視釋字785號對健康權保障，長期剝削基層，造成警校招考困難與人才流失，不僅是制度性霸凌，更是國安問題。

律師黃帝穎則炮轟藍白提彈劾是「打假球」，目的是轉移不敢提「倒閣案」的心虛。他重申，彈劾是追究「法律責任」即違法失職，而非政治責任，但藍白理由通篇是「大惡霸」等政治口水，完全不符大法官憲判的法律要求。

黃帝穎也提到，彈劾提案在立法院通過後，仍須由憲法庭審理，但藍白目前全面否定憲法庭，邏輯自相矛盾。他引述憲判指出，總統與立法院間無權力從屬關係，無義務配合立法院諮詢或問責，藍白假借彈劾名義，要求總統到立法院接受諮詢是「國際笑話」。

劉書彬酸大罷免失敗打臉賴政府 鍾佳濱點藍白提彈劾有三大邏輯混亂

劉書彬指出，賴總統以40%民意當選，面臨國會不過半困局，卻未思溝通，反妖魔化在野黨並動員罷免。她認為，大罷免失敗代表全體民意「打臉」賴政府，但政府依然故我，持續在《財劃法》等議題上與民意對抗，引發嚴重憲政衝突。

劉書彬也批評，政府自認法律違憲而拒絕副署與公布，是公然偏離國會多數意志，將導致未來總統可隨意廢除不符其利益法律。她主張，這種行政權壓制立法權的行為，不僅破壞三權分立憲政基石，更使民主程序淪為空談，走向徹底的獨裁治理。

鍾佳濱則在發言時，以美國、韓國、台灣三國的彈劾制度比較，表示各國皆對行政權有強大制衡機制，且最終多由憲法法庭或司法機關裁決。他回顧，台灣修憲後，將彈劾權移交立法院發動、憲法庭審理，與罷免案由全民公決性質截然不同，「彈劾必須有具體違法事實」。

鍾佳濱更質疑，立法院提案彈劾總統的門檻是三分之二、76席，目前藍白兩黨席次根本不足，這時提彈劾根本是「一廂情願」。他也批評在野黨一邊譴責憲法庭違憲、聯手癱瘓其運作，一邊又要向憲法庭提出彈劾案告狀，根本是邏輯極度混亂。

相關新聞： 彈劾賴清德程序、完整日程表！公聽會啟動、總統立院說明、5/19表決…彈劾總統原因、門檻多高整理包





