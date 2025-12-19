彈劾賴清德？律師提「憲法條文」諷藍白：捨近求遠打假球

政治中心／劉宇鈞報導

行政院長卓榮泰不副署藍白強修的財劃法，立法院國民黨及民眾黨團今（19）日將在議場前召開聯合記者會，揚言提案彈劾總統賴清德。律師黃帝穎說，這在法律實務上不可能，彈劾總統要國會三分之二同意，但倒閣只要國會過半，正常人都看得出藍白捨近求遠打假球。

黃帝穎在臉書上發文表示，藍白要提案彈劾總統，依據憲法增修條文規定，彈劾總統要國會三分之二席次，但藍白僅過半，明顯未達彈劾門檻，而且彈劾案通過國會後還要送憲法法庭，經三分之二大法官同意。

廣告 廣告

黃帝穎直言，很清楚的，藍白要彈劾總統在法律實務上不可能，這明顯又是「打假球」，藍白自稱六成民意卻搞憲政假動作，只為心虛不敢倒閣轉移焦點。

黃帝穎也說，閣揆不副署違憲惡法，立院能讓閣揆下台的憲政機制是提起「不信任案」，藍白過半可輕易倒閣，但卻一下瞎扯移送監察院、一下又扯彈劾總統，全都是不可能發生閣揆去職法律效果的「憲政白工」。

黃帝穎強調，藍白一再打假球的用意，顯然只是轉移不敢倒閣的心虛、吃定藍白支持者不懂憲法，「打假球打到這麼假都看不出來」。國會不敢倒閣，就證明卓榮泰不副署違憲惡法具有憲法正當性。

更多三立新聞網報導

藍白移送閣揆彈劾！律師戳破「明顯打假球」：為轉移心虛

藍白要監察院彈劾卓榮泰 律師揭「3大荒謬」：厚顏無恥

黃帝穎律師：三個裁判打臉高虹安貪污脫罪的異常與雙標

高虹安二審逆轉「撤銷貪污罪」 黃帝穎：為陳玉珍試辦貪污助理費除罪

