「彈劾賴清德」最新網路投票太震撼 ！破12萬人怒表態

立法院昨日啟動了對總統賴清德的彈劾案，正式定於2026年5月19日進行投票。針對此事件，有YouTube頻道昨日啟動了一項網路投票，結果顯示截至27日晚上已有超過12萬人參與，其中93%的網友表達支持彈劾。

立法院26日通過了對總統賴清德的彈劾案。（圖/資料照）

YouTube《街頭麥克風》頻道昨天（26日）起針對「立法院真的過了，彈劾總統賴清德確定明年5月19日投票」進行網路投票，截至今天（27日）晚上10點半、已有12萬網友參與投票， 高達93%的網友表示支持彈劾，僅有4%反對彈劾，另有3%表示沒意見。

圖取自YouTube 《街頭麥克風》 頻道。

網友們在留言中表達了強烈的情緒，有人指出「豈止需要彈劾，下台之後必須接受司法審判」、「賴萊爾根本不配那個位置，彈劾必支持」、「好欽佩韓國人，直接讓總統下台」、「國家政府只有空轉沒有任何政策，太丢臉了」、「可以送錢給美國，可以送台積電，可以買軍火，加薪不行，救災不行，發錢不行，是哪國總統」、「終於可以遏止民進黨的囂張」、「早該彈劾了」、「空轉一年多，就為大罷免」。但部分網友則懷疑彈劾能否成功，因為仍需獲得三分之二的立委同意。

立法院院會昨日以60比51通過賴清德彈劾案，並正式邀請被彈劾人賴清德到院說明，彈劾案投票時間定在2026年5月19日。

