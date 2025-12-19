彈劾賴清德！最新網路投票81.7%表態贊成

國民黨立法院黨團與民眾黨立法院黨團今（19）日上午在議場前舉行「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」聯合記者會，正式宣布對總統賴清德啟動彈劾案。根據最新網路投票結果顯示，有高達81.7%的網友表示贊成。

藍白提案彈劾賴清德，最新網路投票顯示高達81.7%的民眾表示贊成（攝自中天新聞）

根據《Yahoo民調》所進行「藍白立委提案彈劾總統，你的看法是？」網路投票，僅僅不到半天的時間，就有超過6000多名網友參與，截至19日下午2點半的時候，投票表示贊成的網友高達81.7%，而且絕大多數的網友表示非常贊成（非常贊成77.9%，還算贊成3.8%），至於不贊成的網友僅占15.4%（完全不贊成13.6%，不太贊成1.8%），另外有2.9%的網友表示不知道或沒意見。

網友在投票活動底下留言表示「台灣老百姓為了自己和孩子的未來是應該要站出來支持罷免綠共執政！」、「台灣不需要這種帶國家走向失敗的總統總統」、「他準備把台灣拖入戰爭而不自知」、「雖然不可能進行～但還是要表態一下」、「雖然是自嗨，但至少讓賴清德知道，你不是一黨獨大」

