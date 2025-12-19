「彈劾賴清德」網站連署破200萬 她抓包一疑點：不可思議

網路上出現「彈劾賴清德」連署網站，已累積超過200萬人連署，但有網友指出該網站並無審核機制。翻攝網路



不滿行政院長卓榮泰不副署《財劃法》修正案，藍白陣營昨在立法院司法及法制委員會通過臨時提案，移請監察院彈劾卓榮泰，今天（12/19）更召開聯合記者會，宣布將提案彈劾總統賴清德。網路上也出現「連署彈劾賴清德」網站，號稱每秒2000人連署，讓小草非常振奮，不過政治評論員吳靜怡直言「有夠蠢」，因該網站機制陽春且沒有審核，且連署人數甚至離奇下降，今天早上比昨晚睡前少了3萬人。

吳靜怡昨晚提到，社群上流傳一個網友製作的「連署彈劾賴清德」網站，小草

興奮指出，網站連署人數成長飛快，「6秒鐘就增加約1000人」，她甚至觀察到，網站連署人數一度每秒將近2000人。截至19日上午，連署人數已超過150萬人，到了中午，連署更達223萬人，目標為558萬6019人。

不過，有網友發現該網站技術力相當匱乏，只要填寫姓名和電子郵件，且沒有查核機制，就算隨意亂填且重複連署都算數，還有網友檢視網站代碼發現，網站數據可以手動修改，可信度存疑。

更詭異的是，吳靜怡今天稍早發現，網站連署人數竟然比前晚睡前「少了3萬人」，驚呼「居然人數會下降，不可思議的吧！」她認為，這網站連結就是「直球對決」蔡正元為主的優質網路政論頻道，隨便名字、信箱亂填都能送出成功，瘋狂重複也可以，網站專業不專業是一回事，但不嚴謹就不公正。

吳靜怡發現，「彈劾賴清德」連署人數竟隨時間減少，相當不可思議。翻攝吳靜怡Threads

