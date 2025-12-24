「彈劾賴清德」網路投票出爐！10萬票結果懸殊 「這選項」輾壓全場

近期「藍白」國會多數派在民眾黨主席黃國昌主導下，稱欲彈劾總統賴清德。 圖：民進黨／提供

[Newtalk新聞] 近期因行政院長卓榮泰宣布不副署《財政收支劃分法》（簡稱財劃法）修法，引發「藍白」國會多數派強烈不滿，近期更指責指責卓榮泰與總統賴清德作法違憲，揚言彈劾賴清德。

反對者將賴清德合成至中華帝國皇帝袁世凱臉上，諷刺其「獨裁帝制」。 圖：黃建豪/攝

本來違憲疑慮應交由憲法法庭審理，但立法院多次未通過大法官任命，導致憲法法庭人數不足無法運作，將形成「一一四，無一釋」之憲政僵局。民眾黨主席黃國昌預告將於明年 5 月左右進行彈劾投票，而《Yahoo 新聞》網站也以「藍白立委提案彈劾總統，你的看法是？」為題，發起為期 4 日的網路投票。

結果顯示，在 10 萬個參與投票的帳號中，有 53.2% 表示非常贊成、7.9% 還算贊成、不太贊成6.1%、完全不贊成15.6%、不知道或沒意見 17.2%。其中 54.4% 居住地位於北部，年齡則以 55 歲以上最多，達 18.8%。

《Yahoo 奇摩新聞》的「藍白立委提案彈劾總統，你的看法是？」網路投票。圖：翻攝自 Yahoo 奇摩新聞

不過，依據《憲法增修條文》第2條第10項，所謂總統彈劾案乃由憲法法庭審理，並不是公投罷免，故投票原則上不具備影響力，更不用說如今連憲法法庭都無法運作。再者，無論啟動彈劾或罷免程序，皆要立法院 2/3 以上同意，可謂門檻極高。

