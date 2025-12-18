「彈劾賴清德」網路連署火速飆破120萬 民怨炸鍋了

賴清德(左)、卓榮泰(右)聯手杯葛行之多年的台灣民主機制，恐將淪為全民公敵。（示意圖／資料照）

行政院長卓榮泰不副署財劃法引發憲政危機，藍白立委18日在立院司法法制委員會共提譴責案，具名移請監察院彈劾卓榮泰。藍白兩黨19日將宣布將彈劾總統賴清德，而網路發起的彈劾賴清德連署也瞬破百萬，網友怒吼「這一步絕不能退讓！退了，台灣民主法治會毀了！」

民眾黨臉書18日發文表示，賴清德的「德意志學院院長」當得很開心，完全違背總統應是全民的最大公僕，除了發明古今中外從未聽聞，一連串違背民主常識且貽笑大方的政治名詞，現在更變本加厲帶頭違法指揮行政體系，帶頭毀憲亂政。藍、白立院黨團18日公布採訪通知，將於19日9時30分在議場前舉辦「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」在野黨團聯合記者會，全體藍白立委都將與會。

面對民進黨公然毀壞民主機制，網路輿論也忍無可忍，有人發起「彈劾賴清德」網路連署大串聯，2.8萬追蹤的粉專「DearNaNa」下午截圖顯示，連署人數已破70萬。而民怨怒火不斷累積，才經過約5小時，截至晚間21時前，連署人數已迅速衝破百萬，超過120萬人表態。

網友表示「已連署，忍無可忍」、「獨裁必亡」、「每10秒就1000人」、「讓他成為第一個被彈劾的歷史罪人」、「連署人數以迅雷不及掩耳的速度增加，大家加油」、「已填好，且分享。這一步絕不能退讓！退了，台灣民主法治會毀了」、「終於等來重磅一擊，下架賴清德！」

