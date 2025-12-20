彈劾賴清德 網路連署飆破600萬 藍白氣勢壯盛
(記者蕭文彥台得報導)行政院長卓榮泰15日宣布不副署《財劃法》，立法院司法及法制委員會18日通過譴責案，並由提案委員具名建請監察院彈劾卓榮泰；國民黨、民眾黨立法委員19日在立法院議場前召開記者會，宣布提案彈劾總統賴清德。場外同步出現的「彈劾賴清德」網路連署，目前已突破600萬人次。
國民黨、民眾黨立委在立法院議場前召開記者會，現場立起將賴清德合成為袁世凱的圖像，宣布正式提案彈劾清德，並將依立法院職權行使法啟動全院委員會程序，同時也規畫舉辦各縣市公聽會，向民眾說明彈劾理由。
針對總統的彈劾連署行動，連署數目標訂為賴清德於2024年總統大選所獲得558萬6019票。目前連署啟動後短時間內已突破600萬人次，由於短時間內連署大量湧入，平台一度出現當機狀況。
依據憲法增修條文規定，總統彈劾案須先取得全體立法委員二分之一以上提議，並經三分之二以上決議後，始得聲請司法院大法官審理。目前藍白陣營合計約62席，距離76席的決議門檻仍有一段差距。即便立法院通過彈劾決議，案件仍須送交憲法法庭審理。依憲法訴訟法第75條規定，彈劾成立的判決，須經大法官現有總額三分之二以上同意，且同意人數最少不得低於9人。目前大法官實際在位人數僅有8人。
民眾黨也表態，將依相關法制程序研議邀請總統赴立法院說明，屆時賴清德是否出席國會，勢必成為焦點。
在野黨決定彈劾賴清德總統、卓榮泰院長，作為賴卓不副署、不執行立院決議的對應手段，雖然彈劾案未必會成功，但是監察院傳訊賴卓，及彈劾案並無次數限制，預計對賴卓二人的領導造成困擾，賴卓若執意不遵行憲法，政治上將再陷入大壩亂政之窠臼，政爭紛擾將無止境。執政黨當家鬧事不休，除了做實獨裁指控，對其未來選舉也不利!
