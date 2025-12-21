彈劾賴清德 黃國昌：全國辦完公聽會才會進行投票表決

民眾黨主席兼黨團總召黃國昌。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞]

針對行政院長卓榮泰不副署財劃法，國民黨團、民眾黨團19日宣布彈劾賴清德總統。民眾黨主席兼黨團總召黃國昌今（21日）表示，目前會先在全國各地辦公聽會，之後才會進行投票表決的程序，邀賴清德總統以「被彈劾人」身份列席說明。

民眾黨下午舉行「憲政還是亂政」公民論壇，黃國昌會前接受媒體聯訪，黃國昌指出，針對彈劾文上週五已連署完畢，也送到立院議事處，週二就會排入程序委員會，預計週五提出彈劾程序草案，包括何時召開全院委員會、程序如何進行等，他這兩天在跟國民黨立委羅智強密切討論當中。

廣告 廣告

黃國昌說，民眾黨團慎重看待彈劾程序，未來會在立院先召開公聽會，同時也依立法院職權行使法規定，邀賴清德總統列席說明，「請賴清德總統注意，不是邀請你來進行國情報告，是依照立法院職權行使法規定，請你以被彈劾人的身分列席說明！」

黃國昌表示，他也提醒賴清德總統不要誤會，可以請被彈劾人須列席說明，這條文跟新國會一點關係也沒有，而是賴自己當立委時就通過的條文，不知道會不會到時候又說這條文違憲、立法院沒有資格邀請被彈劾人列席說明，然後司法5位獨夫又要急忙出來幫忙「賴皇帝」洗地。

黃國昌強調，民進黨政府現在做什麼沒有下限的事，都不會讓他感到驚訝，但一定要讓人民知道，台灣人幾十年來爭取的民主、自由、法治，如何在賴清德短短執政一年多時間，就被糟蹋到體無完膚。因此，在排的議程裡，會在全台各地舉辦公聽會，到台灣的每一個縣市、每一個社區、每一個角落，舉辦彈劾總統公聽會，等到所有公聽會舉辦完畢了以後，才會正式進行投票表決的程序。

黃國昌稱，因為，要清楚的讓人民知道，為何要彈劾賴清德總統，這道理一定要說清楚。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

批無期徒刑不得假釋修法跳票 黃國昌嗆：要多少人罹難 賴清德才滿意？

快訊》北捷砍人案 賴清德：對行兇暴徒依法嚴查、絕不寬貸