彈劾賴網站！中國AI設計程式碼？誰背後操作？

針對行政院不副署《財劃法》，立法院國民黨、民眾黨團今（19日）宣布對總統賴清德發起彈劾，網路上隨即出現「彈劾賴清德」連署網站，一夕之間連署人數暴漲，被外界揭露後台程式碼竟然可以「手動設定數字」。對此，政治評論員吳靜怡在《台灣最前線》節目中揭露，網站是用中國的AI寫的，非常容易遭駭客入侵盜取個資。

吳靜怡指出，這個「彈劾賴清德」的連署網站，右下角有一串英文字「Made with Manus」，而這個「Manus」是中國的AI平台。一般工程師頂多使用AI來寫範例網頁來範給客戶看，若客戶覺得不錯，會另外開發，會多一到工序，就是因為擔心AI寫得程式碼裡面有後門、擔心個資會被竊取。

吳靜怡直言，「彈劾賴清德」的連署網站，竟然是用中國的AI來寫程式，不只容易被駭客入侵，竟然還可以同步配合藍白今日的記者會就將網頁完成。吳靜怡質問民眾黨跟國民黨，這個網站誰做的？藍白支持者一定超過200萬人，若所有的連署都是真的，由誰來保護這些個資？黃國昌是否需要出面說明、為此網站負責？

