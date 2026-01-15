彈劾賴總統公聽會 張亞中指總統違憲 林俊宏稱彈劾無正當性

藍、白黨團提案彈劾賴清德總統，立法院今天(14日)舉行第二場公聽會。孫文學校總校長張亞中表示，賴總統縱容行政院長卓榮泰不副署且不公布法律已違憲，符合彈劾的條件。不過，律師林俊宏指出，若要解決行政權與立法權的憲政僵局，立法院可向閣揆提出不信任案，藍、白黨團提案彈劾總統的理由缺乏正當性。

國民黨及民眾黨立委不滿行政院不副署、不執行財劃法，並質疑賴清德總統違憲失職，因此提案彈劾賴總統。立法院15日召開全院委員會，舉行第二場「對總統提出彈劾案」公聽會。

廣告 廣告

國民黨團推薦的孫文學校總校長張亞中表示，根據現行憲法架構，行政院長副署法律是程序性義務，而非政治選項，賴清德總統縱容行政院長卓榮泰不副署，已屬制度性違憲，且賴總統不公布法律本身也違憲。張亞中：『(原音)賴清德已經可以自行決定哪些法律是有效、哪些是無效，立法院已經形同虛設，民主制衡機制名存實亡，賴清德的違憲行為當然已經完全符合彈劾的紅線。』

民眾黨團推薦的中山大學政治經濟學系特聘教授張其祿表示，彈劾案成案門檻極高，成功機率有限，提出彈劾的真正意義在於引發的公共討論與民主警訊。

民進黨團推薦的律師林俊宏則認為，依據憲法增修條文，要解決行政權與立法權僵局，應由立法院對行政院長提出不信任案，然後進行國會改選，交由新民意決定，且副署權是行政院長的獨立權限，該追究的對象是行政院長，藍、白黨團以此為由彈劾總統說不通也沒道理。另外，依據憲法機制，彈劾處理的是法律責任，罷免則處理政治責任，藍、白黨團指責賴總統放任台積電赴美投資，這屬於檢討政治選擇，也不屬於彈劾的範疇。 林俊宏：『(原音)今天大家坐在這邊討論彈劾總統，在實質上、在憲政的意義上、在程序上、或是結論的目標的達成上是沒有意義的，不是因為彈劾制度這個制度不重要，是因為這兩個提案本身就不可能用來真的彈劾總統。』

至於立法院邀請賴總統於21日、22日列席說明並進行詢問，林俊宏說，根據「113年憲判字第9號」解釋，總統沒有出席的法律義務與憲法意義。